Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας βρέθηκε στη Τζέντα με αφορμή την έναρξη του 27ου Arabian Gulf Cup, διοργάνωση που φιλοξενείται για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ ευχήθηκε επιτυχία στις οκτώ εθνικές ομάδες που συμμετέχουν.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε η ανάγκη για μια διαφορετική κουλτούρα στις σχέσεις μεταξύ των μελών της FIFA. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητο να υπάρχει διάθεση για διάλογο, αμοιβαία ακρόαση και σεβασμό.

Ο Ινφαντίνο ξεκαθάρισε παράλληλα ότι βασικός στόχος δεν πρέπει να είναι η δημιουργία θετικών εντυπώσεων ή πρωτοσέλιδων, αλλά η λήψη αποφάσεων που υπηρετούν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της FIFA αποκάλυψε ακόμη ότι έχει ήδη δεχθεί θετική ανταπόκριση από διαφορετικές περιοχές του κόσμου αναφορικά με τις προτάσεις που έχει καταθέσει. Το ζήτημα, όπως σημείωσε, θα παραμείνει στο επίκεντρο των συζητήσεων ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου της FIFA, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα.

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο αποφασισμένος και αφοσιωμένος σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο, επαναλαμβάνοντας πως επιδίωξη είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και η δημιουργία οφελών για όλους, ανεξάρτητα από το σημείο του κόσμου στο οποίο βρίσκονται.