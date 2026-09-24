Το ζητούμενο για Γιοβάνοβιτς

Από τη Σερβία αρχίζει η Εθνική ομάδα τις υποχρεώσεις της στο Nations League και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Γιοβάνοβιτς. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον στηρίζει 100%, δεν είναι κρυφό όμως ότι υπάρχουν και αυτοί, ακόμη και εντός ΕΠΟ, που έχουν αμφιβολίες για τη δουλειά του. Για το αν είναι ο κατάλληλος για την Εθνική ομάδα. Έχασε πόντους μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 και στους αγώνες του Nations League ο στόχος είναι να πάρει την απαραίτητη ώθηση για τα προκριματικά του Euro 2028. Να γίνει ξανά κοινής αποδοχής, όπως ήταν όταν αναλάμβανε την Εθνική ομάδα. Ο Σέρβος έχει στα χέρια του τρομερό υλικό και γι’ αυτό ο Γκαγκάτσης δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να μετανιώσει για τη στήριξη που παρείχε και παρέχει στον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Το ποσό για Τεττέη

Στον Παναθηναϊκό ξέρουν ότι τον Ιανουάριο θα έρθουν προτάσεις για τον Τεττέη. Κρούσεις άλλωστε υπήρξαν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά ο Αλαφούζος δεν το συζητούσε καν για πώλησή του. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το συζητήσει ούτε τον Ιανουάριο, για το καλοκαίρι του 2027 όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στο τέλος της σεζόν οι πράσινοι δεν θα είναι κάθετα αρνητικοί στο ενδεχόμενο πώλησης του διεθνή επιθετικού, αρκεί φυσικά να γίνει η κατάλληλη πρόταση. Και όπως λένε όσοι είναι κοντά στη διοίκηση της ΠΑΕ, θα πρέπει το ποσό να φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ. Στον Παναθηναϊκό είναι σίγουροι πως η τιμή του θα ανέβει πολύ με μια γεμάτη, καλή σεζόν και αφού υπάρχει ενδιαφέρον από Premier League θα είναι πιο εύκολο να μπουν πάρα πολλά λεφτά στο ταμείο.

Οι σχέσεις Ηλιόπουλου – Βαρδινογιάννη

Ο Αλαφούζος είναι πολύ δραστήριος και στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αν και δεν τα βρήκε με την ΑΕΚ. Η πρόταση που έγινε από τον όμιλό του στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ λέγεται πως ήταν λίγο υψηλότερη από αυτή που υπέγραψε η Ένωση με την Percapita. Ακόμη κι αν ισχύει αυτό όμως, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Και δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη επειδή ο Ηλιόπουλος έχει εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετική σχέση με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, οπότε αυτομάτως η Percapita είχε τον πρώτο λόγο. Δεν πρόκειται άλλωστε για μια συμφωνία που προέκυψε ξαφνικά, καθώς η ΑΕΚ από πέρυσι έχει υπογράψει με τη συγκεκριμένη εταιρεία και τώρα απλά διαπραγματεύτηκε και πέτυχε ανανέωση του συμβολαίου με το υψηλότερο ποσό που είχε εξασφαλίσει ποτέ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Τρέλα για Εντιαγέ

Στον ΠΑΟΚ έχουν ενθουσιαστεί με τον Εντιαγέ και γι’ αυτό θα τον αγοράσουν στο τέλος. Ο 30χρονος Σενεγαλέζος φορ κάνει αυτό που πρέπει, σκοράρει δηλαδή, ενώ έχει ξετρελάνει τους πάντες στην ομάδα με τη συμπεριφορά του και τη διάθεση που δείχνει στις προπονήσεις. Ακόμη φυσικά είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγουν οριστικά συμπεράσματα, στη Θεσσαλονίκη όμως δεν κρύβουν την έντονη ικανοποίησή τους και περιμένουν ανάλογη και ακόμη καλύτερη συνέχεια. Στο χέρι του παίκτη είναι να αναγκάσει τους ασπρόμαυρους να πληρώσουν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει η οψιόν, για να τον αγοράσουν από τη Σάμσουνσπορ, ομάδα από την οποία τον απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού.

Κοιτάζει Γκραντ ο ΠΑΟΚ

Αρχίζει σήμερα (24/9) η Euroleague, η οποία θα είναι η τελευταία του Τζέριαν Γκραντ με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ πιθανό όμως να μην είναι η τελευταία του με τη φανέλα ελληνικής ομάδας. Μπορεί ο Αμερικανός γκαρντ να έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τους πράσινους, υπάρχει ήδη η αίσθηση όμως πως αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν στην ομάδα και αυτό το ξέρουν και στη Θεσσαλονίκη, όπου τον καλοβλέπουν… Ο Γκραντ αρέσει πολύ στον Τρινκιέρι και έχει σημειώσει το όνομά του σαν μία από τις επιλογές που θα έχει ο ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι του 2027. Για τον Μυστακίδη άλλωστε δεν θα είναι πρόβλημα το να καταλήξει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αυτό φάνηκε και από τη μεταγραφή-βόμβα του Τσέντι Όσμαν.