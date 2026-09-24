Στην αποκάλυψη πως δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από φίλο της πρώην συντρόφου του, προχώρησε ο Άντι Κάρολ μέσω του νέου του βιβλίου «Owing it».

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και της Νιούκαστλ αναφέρει πως το περιστατικό έλαβε χώρα το 2021 και ξεκαθαρίζει πως δεν ήταν σίγουρος για το αν έπρεπε ή όχι να συμπεριληφθεί στο βιβλίο, τελικά όμως το έκανε για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

«Και άλλα πράγματα που θα ήθελα πολύ να ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάτι μου συνέβη πριν από μερικά χρόνια που ήταν τόσο τραυματικό που αποφάσισα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο μόνο την τελευταία στιγμή. Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση, το είπα. Τρομακτικό ακόμη και να το σκεφτεί κανείς και μόνο λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν μέχρι τώρα. Εγώ και η Λου (η σύντροφος του) περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας αν θα το αναφέραμε σε αυτό το βιβλίο ή όχι. Απέφευγα τον εκδότη μου για τόσο πολύ καιρό που πιθανότατα υποψιάζονταν ότι δίστασα», αναφέρεται στο βιβλίο, με τον Κάρολ να αποκαλύπτει και λεπτομέρειες.

«Ήθελε να κάνει μια ξενάγηση στο σπίτι και ρωτάει αν έχουμε μπουντρούμι του σεξ. Τι στο διάολο; Όταν του λέω ότι σε λίγο θα πάω για ύπνο, δεν αντιδρά. Συνεχίζω να σκέφτομαι τα παιδιά μου που κοιμούνται στον επάνω όροφο και αρχίζω να πανικοβάλλομαι. Στέλνω μηνύματα στη σύντροφό μου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, λέγοντάς της ότι θέλω να φύγει από το σπίτι.

Αρχίζω να νιώθω λίγο ζαλισμένος και σκέφτομαι: έχω πιει μερικά ποτά, αλλά όχι και τόσα. Μήπως μου έβαλε κάτι στο ποτό; “Λοιπόν, ώρα για ύπνο”, του λέω. “Θα σου καλέσω ταξί”. “Ω, όχι!”, μου απαντά. “Θα μείνω”. Στο δωμάτιο φιλοξενίας, στέλνω ξανά μήνυμα στη σύντροφό μου και μου λέει να τον βάλω σε ένα δωμάτιο στην άλλη πλευρά του σπιτιού. Κοιμάμαι γυμνός και, όταν ξυπνάω, αυτός ο τύπος βρίσκεται κάτω από το πάπλωμα και προσπαθεί να μου κάνει στοματικό σεξ. Πετάγομαι πάνω και φωνάζω: «Τι στο διάολο κάνεις;».

Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει περάσει. Ακόμα το αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Αν κρατάς κάτι κρυφό για χρόνια, προφανώς δεν θέλεις να το μάθει ο κόσμος. Αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι το περιστατικό σε σχέση με τον τίτλο αυτού του βιβλίου. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ό,τι μου συνέβη αντί να προσπαθώ να το θάψω, ίσως μπορώ να έχω κάποιο έλεγχο πάνω σε αυτό, αντί να με ελέγχει αυτό».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο, ο άνδρας αρνήθηκε αρχικά τους ισχυρισμούς του Κάρολ, τελικά όμως κατηγορήθηκε από την αστυνομία για σεξουαλική αδικήματα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών.