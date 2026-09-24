Στο στόχαστρο του Υπεύθυνου Πειθαρχικής Δίωξης της ΕΠΟ, Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, βρέθηκε ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (24/9) η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις δηλώσεις του δημάρχου Βόλου και ισχυρού άνδρα της ομάδας της Μαγνησίας μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης Βόλος Elabet – ΑΕΚ.

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε αναφερθεί στη διαιτησία της συγκεκριμένης αναμέτρησης, προχωρώντας παράλληλα σε καταγγελίες σχετικά με τους διαιτητές και κάνοντας λόγο για ενδεχόμενο στοιχηματισμού. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν την παρέμβαση του ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα. Οπως τονίζει η ΕΠΟ, η δίωξη αφορά παραβάσεις συγκεκριμένων διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει:

«O Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 14, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».