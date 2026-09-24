Ο Μάουρο Ικάρντι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για μια υπόθεση που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός επιθετικός τιμωρήθηκε με εξαιρετικά αυστηρή διοικητική κύρωση στην πατρίδα του, καθώς του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης μέχρι το 2099.

Η απόφαση ελήφθη από τις αρμόδιες αρχές και το Υπουργείο Μεταφορών της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, έπειτα από περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο συγκεκριμένο υλικό, ο Ικάρντι εμφανίζεται να οδηγεί αυτοκίνητο, ενώ η σύντροφός του βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού και έχει εξέλθει σε μεγάλο βαθμό από το παράθυρο του οχήματος, δημιουργώντας συνθήκες που κρίθηκαν επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αρχές διαπίστωσαν, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πως ο ποδοσφαιριστής οδηγούσε με άδεια που είχε λήξει, ενώ καταγράφηκαν και παραβάσεις κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Η κύρωση σημαίνει πρακτικά ότι ο Ικάρντι δεν θα έχει δικαίωμα να οδηγεί στην Αργεντινή μέχρι το 2099. Τότε θα είναι 105 ετών.

Ο ίδιος αντέδρασε στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει ενεργή ιταλική άδεια οδήγησης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ικάρντι βρίσκεται παράλληλα σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο 33χρονος επιθετικός έχει αποχωρήσει από τη Γαλατασαράι, έπειτα από μια πολυετή παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να υπάρξει τελικά συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας.

Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του παραμένει ανοιχτό. Κατάρ, Μεξικό και Αργεντινή έχουν αναφερθεί μεταξύ των πιθανών επιλογών του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί ο επόμενος προορισμός του.