Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να ανεβάζει διαρκώς τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά και η παρουσία του στην Μπενφίκα αποτυπώνεται πλέον και στις εκτιμήσεις του CIES Football Observatory.

Στο 554ο Weekly Post του, το CIES παρουσίασε τους δέκα ποδοσφαιριστές με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στα 55 πρωταθλήματα που βρίσκονται εκτός του λεγόμενου Top-5. Ο Έλληνας επιθετικός καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με την αξία του να υπολογίζεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο ο Βίκτορ Φρόχολντ της Πόρτο βρίσκεται ψηλότερα, με εκτιμώμενη αξία 83,7 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτος είναι ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι της Αλ Χιλάλ, στα 63,6 εκατ. ευρώ.

Η θέση του Παυλίδη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα που δεν ανήκει στα πέντε κορυφαία της Ευρώπης, έχοντας παράλληλα αφήσει πίσω του ποδοσφαιριστές με σημαντική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο.

Και οι αριθμοί της φετινής σεζόν εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή του. Ο 27χρονος φορ έχει ήδη πετύχει 14 γκολ σε 13 συμμετοχές, ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η ταχύτητα με την οποία φτάνει πλέον στα γκολ. Τη σεζόν 2024/25 χρειάστηκε 30 παιχνίδια για να πετύχει τα πρώτα δέκα τέρματά του στην Πορτογαλία. Την επόμενη σεζόν χρειάστηκε 20 αγώνες, ενώ φέτος έφτασε σε διψήφιο αριθμό μόλις μετά από δέκα παιχνίδια.

Συνολικά, ο Παυλίδης έχει καταγράψει 74 γκολ σε 123 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα. Στην ίδια τριετία έχει ξεπεράσει σημαντικά σε παραγωγικότητα συμπαίκτες όπως ο Άνχελ Ντι Μαρία (19 γκολ), ο Κερέμ Ακτούρκογλου (17), ο Αντρέας Σιέλντερουπ (16) και ο Ορκούν Κοκτσού (12).

Η αγωνιστική του εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη σταθερά αυξανόμενη παραγωγή του, έχει πλέον μετατρέψει τον Παυλίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις επιθετικών στην ευρωπαϊκή αγορά.