Η αντιπαράθεση Ιρλανδίας και Ισραήλ μεταφέρεται και πάλι στον χώρο του αθλητισμού, με περισσότερους από 160 αθλητές να ζητούν από την εθνική ομάδα της χώρας τους να μποϊκοτάρει την αναμέτρηση του Nations League. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή, με την Ιρλανδία να αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, καθώς αποφασίστηκε η μεταφορά της αναμέτρησης εκτός ιρλανδικού εδάφους.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην οργάνωση Irish Sport for Palestine, η οποία σε επιστολή που υπογράφεται από περισσότερους από 160 αθλητές χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση να μην πραγματοποιηθεί το παιχνίδι. «Το να μην αγωνιστούμε θα ήταν ίσως η πιο αθλητική πράξη που θα μπορούσαμε να κάνουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τους υπογράφοντες να συνδέουν την επιλογή τους με την αντι-αποικιοκρατική και αντιιμπεριαλιστική παράδοση της Ιρλανδίας.

Την ίδια ώρα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, πήρε θέση για την έντονη συζήτηση γύρω από την αναμέτρηση, δηλώνοντας: «Δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε ενάντια στη γενοκτονία». Η ισραηλινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία απάντησε μέσω των κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας τον Ισλανδό προπονητή για «άγνοια και υποκρισία».

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Η ιρλανδική ομοσπονδία έχει ψηφίσει υπέρ της αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA, επικαλούμενη τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τον περασμένο Μάιο, μάλιστα, ακτιβιστές πέταξαν μπάλες του τένις στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια φιλικού της Ιρλανδίας με το Κατάρ στο Δουβλίνο, φέρνοντας πάνω τους το μήνυμα «Stop the game».

Παρά τη συγκεκριμένη στάση, η ιρλανδική ομοσπονδία ψήφισε τον περασμένο Ιούλιο υπέρ της διεξαγωγής των αγώνων του Nations League απέναντι στο Ισραήλ. Παράλληλα, αποφάσισε τη μεταφορά της αναμέτρησης σε ουδέτερο γήπεδο, επικαλούμενη «την επιχειρησιακή πρόκληση» που θα δημιουργούσε η φιλοξενία της στο ιρλανδικό έδαφος. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Σερβία στις 4 Οκτωβρίου, κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Χάλγκριμσον έχει ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής των δύο αγώνων, γνωρίζοντας και τις αγωνιστικές συνέπειες που θα είχε μία άρνηση συμμετοχής. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής, η Ιρλανδία κινδυνεύει να παραχωρήσει έξι βαθμούς στο Ισραήλ. Παράλληλα, η χώρα αποτελεί μία από τις διοργανώτριες της επόμενης τελικής φάσης του Euro, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σύνθετη οποιαδήποτε απόφαση αποχής από τις αναμετρήσεις.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία, μερίδα φιλάθλων είχε προχωρήσει σε μποϊκοτάζ αγώνα της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ είχαν προηγηθεί και διαμαρτυρίες για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η αντιπαράθεση έχει επεκταθεί και σε άλλα αθλήματα. Τον Φεβρουάριο του 2024, οι γυναικείες εθνικές ομάδες μπάσκετ Ιρλανδίας και Ισραήλ συναντήθηκαν σε προκριματικό αγώνα για το EuroBasket 2025. Πριν από το τζάμπολ, οι Ιρλανδές δεν έδωσαν τα χέρια στις αντιπάλους τους και δεν σηκώθηκαν κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου, όπως είθισται στις διεθνείς αναμετρήσεις.

Η στάση της Ιρλανδίας δεν περιορίζεται στον αθλητισμό. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το Δουβλίνο έχει υιοθετήσει μία από τις πιο επικριτικές θέσεις απέναντι στο Ισραήλ στην Ευρώπη. Το 2024, η Ιρλανδία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης μαζί με τη Νορβηγία και την Ισπανία, ενώ εντάχθηκε και στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με αντικείμενο τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε ως αποτέλεσμα το Ισραήλ να κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο.