Στη Μίλαν αναμένεται να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Κρίστιαν Πούλισικ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Αμερικανού μεσοεπιθετικού.

Όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport», ο 28χρονος έχει συμφωνήσει με τους «ροσονέρι» για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μιλάνο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, προσθέτοντας δύο ακόμη χρόνια στην υπάρχουσα συνεργασία.

Η Μίλαν υπολογίζει σημαντικά στον Πούλισικ και δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του. Μάλιστα, η ιταλική ομάδα απέρριψε πρόταση της New York City FC για την απόκτηση του παίκτη, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι αποτελεί μέρος των πλάνων της για το μέλλον.

Το τρέχον συμβόλαιο του Αμερικανού διεθνή ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τη διοίκηση της Μίλαν να επιλέγει να κινηθεί από νωρίς ώστε να εξασφαλίσει την παραμονή του και να μην αφήσει ανοιχτό το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Πούλισικ προέρχεται από μια θετική σεζόν, έχοντας σημειώσει 10 γκολ και μοιράσει 4 ασίστ σε 34 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Αντίστοιχα καλό είναι και το ξεκίνημά του στη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς στα τρία πρώτα παιχνίδια έχει ήδη καταγράψει ένα γκολ και μία ασίστ.

Με τα δεδομένα αυτά, όλα δείχνουν πως ο Πούλισικ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μίλαν για αρκετά ακόμη χρόνια. Απομένει πλέον η υπογραφή των συμβολαίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία.