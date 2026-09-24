

Η νέα σεζόν της EuroLeague βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Μόλις λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου για τη σεζόν 2025-26 στο Telekom Center της Αθήνας, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης ανοίγει ξανά την αυλαία της.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, σε ένα ακόμη φάιναλ φορ, το πέμπτο συνεχόμενο για την ομάδα του Πειραιά.

Πλέον, όμως, όλα ξεκινούν από την αρχή. Η νέα EuroLeague υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη ένταση, περισσότερο θέαμα και ακόμη πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις, με όλες τις ομάδες να έχουν ως τελικό στόχο τη στέψη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης στις 30 Μαΐου 2027.

Η σεζόν 2025-26 ήταν, άλλωστε, ιστορική και για έναν ακόμη λόγο. Η διοργάνωση διευρύνθηκε για πρώτη φορά στις 20 ομάδες, ενώ η regular season έφτασε στις 38 αγωνιστικές, προσφέροντας ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο αγωνιστικό πρόσωπο και κυριαρχώντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το μοναδικό μεγάλο απωθημένο ήταν ότι δεν προέκυψε ο πολυαναμενόμενος ελληνικός τελικός. Για πρώτη φορά υπήρχε η δυνατότητα να συναντηθούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στον τελικό της EuroLeague, όμως το σενάριο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν στα πλέι οφ από τη Βαλένθια.

Το ερώτημα, επομένως, παραμένει ανοιχτό: θα δούμε φέτος τις δύο ελληνικές ομάδες να φτάνουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικούν μεταξύ τους το τρόπαιο;

Η επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ με παίκτες μεγάλου βεληνεκούς, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα «τιτανομαχία» με ελληνικό χρώμα.

Το πρώτο τζάμπολ

Για τον Παναθηναϊκό, η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια ξεκινά την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Στις 21:15, στο Telekom Center Athens, οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη γαλλική Παρί, ανοίγοντας επίσημα τον φετινό κύκλο των υποχρεώσεών τους στη διοργάνωση.

Λίγο αργότερα, στις 21:30, θα έρθει η σειρά του πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη Βιτόρια, στη Χώρα των Βάσκων, αρχίζοντας την προσπάθειά του για την υπεράσπιση του τίτλου και, φυσικά, για ένα δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, η σημαντικότερη αλλαγή στη σύνθεση της EuroLeague αφορά τη Μπεσίκτας, η οποία παίρνει τη θέση της Μονακό.

Στον δρόμο για την κούπα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπαίνουν στη νέα σεζόν με στόχο να διατηρήσουν τα σκήπτρα. Οι απώλειες των Ουόκαπ, Πίτερς και ΜακΚίσικ καλύφθηκαν με σημαντικές κινήσεις, με τους Γιαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να ενισχύουν την περιφέρεια και τον Εμπάι Εντζάι να δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη front line. Ο κορμός με Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοβ και Ντόρσεϊ παραμένει ισχυρός. Ερωτηματικό αποτελεί η προσωρινή μετακόμιση από το ΣΕΦ λόγω των εργασιών ανακατασκευής.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στον πάγκο και να καλείται να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Φαλ προστέθηκαν σε έναν ήδη ποιοτικό κορμό, στον οποίο ξεχωρίζουν οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Σλούκας και Γκραντ. Η προετοιμασία, πάντως, επηρεάστηκε από προβλήματα τραυματισμών, με αρκετούς βασικούς να αντιμετωπίζουν ζητήματα ενόψει της έναρξης.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Αρκετές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη Φενέρμπαχτσε, με τον Σαρούνας Γιασικέβιτσιους να παραμένει στο τιμόνι. Μετά τις αποχωρήσεις σημαντικών παικτών, η τουρκική ομάδα προχώρησε σε εντυπωσιακή ενίσχυση, αποκτώντας μεταξύ άλλων τους Λάρκιν, Κλάιμπερν και Σιλντς. Μαζί με τους Χόρτον-Τάκερ, Μπόλντουιν και Μέλι, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα γεμάτο ρόστερ. Η αμυντική ταυτότητα αναμένεται να παραμείνει, ενώ η επιθετική λειτουργία θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Η Ρεάλ έφτασε πολύ κοντά στην κορυφή, όμως λύγισε στο φινάλε απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και καλείται να δημιουργήσει τη δική του εκδοχή της «βασίλισσας». Χέζονια και Λάιλς αποχώρησαν, ενώ οι Σούλγκα, Λουβαβού-Καμπαρό και οι υπόλοιπες νέες προσθήκες έρχονται να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της ομάδας. Καμπάτσο, Μαλεντόν, Γιουλ και Ταβάρες παραμένουν, διατηρώντας έναν ισχυρό βασικό κορμό.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ

Η Dubai Basketball ανεβάζει σημαντικά τον πήχη, έχοντας πλέον τον Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία. Η ομάδα ενισχύθηκε με τους Οκόμπο, Μιντζ, Μπλόσομγκεϊμ, Σενγκέλια και Ντιακιτέ, ενώ η απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ αποτέλεσε την πιο ηχηρή κίνηση. Μαζί με τους Μούσα, Μπέικον, Άντερσον και Πετρούσεφ, το ρόστερ διαθέτει ποιότητα και βάθος. Ο στόχος είναι η παρουσία στα Playoffs, με την ομοιογένεια να αποτελεί το βασικό ζητούμενο.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να κάνει το επόμενο βήμα μετά τον οριακό αποκλεισμό της από το Final Four. Ο Δημήτρης Ιτούδης κράτησε σημαντικά κομμάτια του περσινού κορμού και πρόσθεσε τους Τζέρμαν, Κάρινγκτον, Σατοράνσκι, Μπλατ, Τόπιν, Κόφι και ΛεΝτέι. Παράλληλα, παραμένουν οι Μίτσιτς, Μπράιαντ, Οτούρου και Μπλέικνι. Η ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται εκτός Ισραήλ, με τη Σόφια να αποτελεί την έδρα της, γεγονός που προσθέτει μία ακόμη ιδιαιτερότητα στη φετινή προσπάθεια.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Η Μπαρτσελόνα προχωρά σε ένα σχεδόν ολοκληρωτικό restart, με τον Αλεξάνταρ Σέκουλιτς να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Μόλις λίγοι παίκτες παρέμειναν από το περσινό ρόστερ, ενώ οι νέες προσθήκες είναι πολλές. Ρόμπινσον, Γκίμπσον, Νίμπο και οι υπόλοιποι νεοαποκτηθέντες καλούνται να δημιουργήσουν γρήγορα χημεία. Οι Πάντερ, Μπριθουέλα και Νούνιεθ αποτελούν τα πιο γνώριμα πρόσωπα. Τα ερωτηματικά είναι αρκετά, κυρίως λόγω της έλλειψης εμπειρίας αρκετών παικτών.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

Η Ζάλγκιρις θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε, έχοντας ήδη εξασφαλίσει πέρσι θέση στα Playoffs. Η μεγάλη αλλαγή είναι η επιστροφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας από το NBA, ο οποίος γίνεται το σημείο αναφοράς στη ρακέτα. Οι Έντουαρντς και Σέιμπεν Λι αναμένεται να έχουν αυξημένο ρόλο στην περιφέρεια, ενώ αρκετοί χρήσιμοι παίκτες παρέμειναν στο ρόστερ. Η ομάδα του Κάουνας διαθέτει πλέον διαφορετική δυναμική και θα επιδιώξει ξανά την παρουσία της στην postseason.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί το μεγάλο νέο πρόσωπο της Αναντολού Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να συνεχίζει στον πάγκο. Μαζί του αποκτήθηκαν οι Ράσελ, Στράζελ, Γιούστα, Μάλκομ, Φερνάντο και Σάριτς, δημιουργώντας ένα αρκετά ανανεωμένο σύνολο. Λόιντ, Κορντινιέ και Ντόζιερ προσφέρουν εμπειρία, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από την παρουσία των Τζέιμς και Σάριτς. Η είσοδος στα Playoffs αποτελεί βασικό στόχο για τους Τούρκους.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Ο Ίμπον Ναβάρο ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο να τον οδηγήσει στα Playoffs, κάτι που δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι προπονητές. Η ομάδα ανανεώθηκε σημαντικά, με τους Ουέιλερ-Μπαμπ και Κρις Τζόουνς να ενισχύουν την περιφέρεια και τους Μότλι και Πάτρικ Μπόλντουιν τη ρακέτα. Μπάτλερ, Νουόρα, Μονέκε και Ότζελε παρέμειναν. Η απόδοση των νέων αποκτημάτων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το φετινό ταβάνι των Σέρβων.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ

Η Αρμάνι Μιλάνο ψάχνει επιτέλους την επιστροφή της στα Playoffs, μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες να φτάσει εκεί. Ο Πέπε Ποέτα παραμένει στον πάγκο, ενώ το ρόστερ υπέστη σημαντικές αλλαγές. Χολ, Ράιτ, Πίτερς, Μάθιους και Τόμσον είναι μεταξύ των νέων προσώπων που καλούνται να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Ο κορμός με Μπολμάρο, Γκούντουριτς και Μπούκερ παραμένει, όμως οι απαιτήσεις είναι και πάλι υψηλές.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Η Μακάμπι συνεχίζει να αντιμετωπίζει την ιδιαιτερότητα της αγωνιστικής της έδρας, καθώς παραμένει εκτός Ισραήλ. Ο Όντεντ Κάτας συνεχίζει στον πάγκο και έχει στη διάθεσή του αρκετά νέα πρόσωπα. Μάνταρ, Τάις, Ουάλας και Μπέικοτ προστέθηκαν, ενώ επέστρεψε ο Κόλσον. Μαζί με τους Λούντμπεργκ, Χορντ, Σόρκιν και Λιφ, η ομάδα διαθέτει μεγαλύτερο βάθος. Το ζητούμενο είναι να διαχειριστεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής σεζόν.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ

Η Παρτίζαν θέλει να αφήσει πίσω της την περσινή turbulent σεζόν και να παρουσιάσει πιο σταθερό πρόσωπο. Ο Ζοάν Πενιαρόγια παραμένει στον πάγκο, ενώ Καρλίκ Τζόουνς και Βάνια Μαρίνκοβιτς αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς. Στην περιφέρεια προστέθηκαν οι Όλμαν, Παγιόλα και Βιλντόσα, ενώ το ρόστερ ενισχύθηκε και κοντά στο καλάθι. Οι πολλές αποχωρήσεις, πάντως, έχουν αφήσει σημαντικά κενά που πρέπει να καλυφθούν.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Η περσινή πορεία μέχρι το Final Four κόστισε στη Βαλένθια αρκετά από τα βασικά στελέχη της, αλλά και τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο νέος τεχνικός Χαβιέ Αλμπέρτ καλείται να δημιουργήσει γρήγορα ένα νέο σύνολο. Στο ρόστερ προστέθηκαν οι Τι Τζέι Σορτς, Μίροτιτς, Οσετκόφσκι και Ριβέρο, ενώ παρέμειναν ορισμένοι παίκτες από τον περσινό κορμό. Η επανάληψη της περσινής πορείας μοιάζει δύσκολη, όμως η ομάδα θα διεκδικήσει την επιστροφή στα Playoffs.

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

Η κατάκτηση του EuroCup έδωσε στη Μπεσίκτας την ευκαιρία να επιστρέψει στη EuroLeague. Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία και διαθέτει πλέον ένα ανανεωμένο ρόστερ. Οι Ουίλμπεκιν, Νόουελ, ΝτεΤζούλιους, Κορκμάζ και Γκέιμπριελ είναι μερικές από τις σημαντικότερες προσθήκες. Η δυνατή έδρα της μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια διοργάνωση όπου κάθε εντός έδρας νίκη έχει ιδιαίτερη αξία.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

Η Μπασκόνια θέλει να αφήσει πίσω της την περσινή απογοητευτική πορεία και να διεκδικήσει υψηλότερη θέση. Ο Πάολο Γκαλμπιάτι παρέμεινε στον πάγκο, ενώ ο Μάρκους Χάουαρντ καλείται να επιστρέψει στα γνωστά του επίπεδα. Οι Ντουάρτε, Φαρίντ, Λεν και Σεντεκέρσκις προσθέτουν εμπειρία και ποιότητα. Η έδρα της αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό όπλο και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

Ο Άντον Γκάβελ διαδέχεται τον Σβέτισλαβ Πέσιτς και ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην Μπάγερν. Η γερμανική ομάδα προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, κρατώντας όμως σημαντικό μέρος του περσινού κορμού. Ομπστ, Μπόλντουιν, Ντα Σίλβα και Λούτσιτς παραμένουν, ενώ οι νέες προσθήκες αναμένεται να προσθέσουν ταχύτητα και ενέργεια. Η επιστροφή του Γιοκουμπάιτις μετά τον τραυματισμό του αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για τους Βαυαρούς.

ΠΑΡΙ

Η Παρί έχει νέο προπονητή για ακόμη μία σεζόν, με τον Μαξίμ Λεφέβρ να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Το ρόστερ άλλαξε λιγότερο σε σχέση με άλλες ομάδες, με τους Ιφί, Ρόντεν, Χερέρα και Αγιαγί να αποτελούν βασικά κομμάτια. Οι προσθήκες των Ουόρεν, Νιλικίνα και Μπουνγκού-Κολό δίνουν επιπλέον λύσεις. Η ομάδα θέλει να διατηρήσει το γρήγορο και ελκυστικό στυλ της και να παραμείνει ανταγωνιστική.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Η Βίρτους περνά σε νέα εποχή με τον Άλεξ Μούμπρου στον πάγκο. Παράλληλα, αρκετοί παίκτες αποχώρησαν, οδηγώντας σε σημαντική ανανέωση του ρόστερ. Χάκετ, Άλστον και Ντιαρά παραμένουν, ενώ οι Φρέιζερ, Μουρ, Καρ και Κλίντμαν είναι μερικές από τις νέες επιλογές. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς θα λειτουργήσει το νέο αγωνιστικό μοντέλο υπό τον Ισπανό τεχνικό.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ

Η Βιλερμπάν αναγκάστηκε να περιορίσει σημαντικά το αρχικό της πλάνο, μετά την απόφαση της γαλλικής λίγκας για το μπάτζετ. Παρότι χάθηκαν ορισμένοι σημαντικοί στόχοι, η ομάδα απέκτησε τους Πάτι Μιλς, Τζέι Κράουντερ και Τζόελ Μπολομπόι, μεταξύ άλλων. Ο Τόνι Πάρκερ παραμένει στο τιμόνι και θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο. Η αποστολή της, πάντως, μόνο εύκολη δεν θα είναι.

Οι πιο ακριβές μεταγραφές της EuroLeague

Το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο στη EuroLeague, με αρκετές ομάδες να ανεβάζουν σημαντικά τον πήχη στο μεταγραφικό παζάρι. Μεγάλες επιστροφές από το NBA, σημαντικές ανανεώσεις και κινήσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό ενόψει της νέας σεζόν. Παναθηναϊκός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός, Αναντολού Εφές και Ζαλγκίρις είναι μεταξύ των ομάδων που επένδυσαν σημαντικά για να ενισχύσουν τα ρόστερ τους. Στη λίστα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, με βάση τις αναφερόμενες ετήσιες αποδοχές των παικτών, σύμφωνα με τα ποσά που έχουν δημοσιευτεί.

Θέση Παίκτης Ομάδα Αποδοχές 1 Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός 5 εκατ. δολάρια 2 Σιλβέν Φρανσίσκο Παναθηναϊκός 3,5 εκατ. ευρώ 3 Τόμας Ουόκαπ Dubai Basketball 3,2 εκατ. δολάρια 4 Σέιν Λάρκιν Φενέρμπαχτσε 3+ εκατ. δολάρια 5 Ζαν Μοντέρο Ολυμπιακός 3 εκατ. δολάρια 6 Μάικ Τζέιμς Αναντολού Εφές 3 εκατ. δολάρια 7 Γιόνας Βαλαντσιούνας Ζαλγκίρις Κάουνας 2,75 εκατ. δολάρια 8 Ιζάκ Μπόνγκα Παναθηναϊκός 2,17 εκατ. ευρώ 9 Ντάνιελ Τάις Μακάμπι Τελ Αβίβ 2,2 εκατ. δολάρια 10 Γιαμ Μαντάρ Μακάμπι Τελ Αβίβ 2 εκατ. δολάρια

Oι ΝΒΑers της EuroLeague

Η φετινή EuroLeague υποδέχεται μια σειρά από παίκτες με σημαντική παρουσία και εμπειρία από το NBA. Ορισμένοι είναι καταξιωμένοι veterans με εκατοντάδες παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, ενώ άλλοι αναζητούν στην Ευρώπη την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα τους.

Γιόνας Βαλαντσιούνας – 34 ετών, 2,11 μ., σέντερ

Η Ζάλγκιρις Κάουνας έκανε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού, επαναφέροντας στη Λιθουανία τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία και ισχυρή προσωπικότητα επιστρέφει στην Ευρώπη, προκειμένου να προσθέσει όγκο, ποιότητα και σκληράδα στη γραμμή ψηλών της ομάδας του Τόμας Μασιούλις.

Ο Βαλαντσιούνας έχει συμπληρώσει 1.002 συμμετοχές στο NBA σε 14 σεζόν, έχοντας φορέσει τις φανέλες έξι διαφορετικών ομάδων. Στην αμερικανική λίγκα κατέγραψε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά αγώνα, αγωνιζόμενος κατά σειρά στους Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Κινγκς, Γουίζαρντς και Νάγκετς.

Τζέι Κράουντερ – 36 ετών, 1,98 μ., φόργουορντ

Η Βιλερμπάν, η οποία διαθέτει στο ρόστερ της παίκτες με τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, πρόσθεσε έναν ακόμη πολύπειρο NBAer. Ο Τζέι Κράουντερ μετακομίζει στη Γαλλία έχοντας καταγράψει 812 παιχνίδια στο NBA. Η διαδρομή του στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τους Μάβερικς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Τζαζ, Γκρίζλις, Χιτ, Σανς, Μπακς και Κινγκς, ενώ αγωνίστηκε για ένα διάστημα και στο Πουέρτο Ρίκο. Η φετινή θα είναι η πρώτη του εμπειρία στη EuroLeague. Στα χρόνια του στο NBA είχε 9,3 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ ανά αγώνα.

Ντάριο Σάριτς – 32 ετών, 2,07 μ., φόργουορντ/σέντερ

Η Αναντολού Εφές έφερε ξανά τον Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη, αλλά και στην ομάδα όπου είχε πραγματοποιήσει τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του. Ο Κροάτης επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από περίπου μία δεκαετία. Ο Σάριτς είχε αγωνιστεί στην Εφές από το 2014 έως το 2016 και στη συνέχεια πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου φόρεσε τις φανέλες των Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς. Ο απολογισμός του στο NBA ανέρχεται σε 498 παιχνίδια, με 10,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Γκέρσον Γιαμπουσέλε – 31 ετών, 2,01 μ., φόργουορντ/σέντερ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ενίσχυσε σημαντικά τη γραμμή των ψηλών του με την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος εντάσσεται σε μια ήδη έντονα γαλλική frontline, δίπλα στους Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ. Ο Γιαμπουσέλε πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στο NBA, όπου αγωνίστηκε με Σίξερς, Νικς και Μπουλς, προτού μείνει ελεύθερος. Στην τελευταία του σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε 5,6 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 67 παιχνίδια της regular season. Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη του επαφή με το NBA. Είχε αγωνιστεί και την περίοδο 2017-2019 με τους Σέλτικς, οι οποίοι τον είχαν επιλέξει στο Νο16 του Draft του 2016.

Αμίρ Κόφι – 29 ετών, 2,01 μ., γκαρντ/φόργουορντ

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της λίστας είναι ο Αμίρ Κόφι, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να επενδύει στα αθλητικά προσόντα και στο μέγεθός του. Ο Δημήτρης Ιτούδης καλείται να αξιοποιήσει έναν παίκτη που διαθέτει σημαντική εμπειρία από το NBA, αλλά δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στην Ευρώπη. Ο 29χρονος Αμερικανός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ, έχοντας προηγουμένως περάσει από τους Κλίπερς και τη θυγατρική τους στη G-League, τους Μπακς και τους Σανς. Σε 369 παιχνίδια regular season στο NBA είχε 6,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 3,2 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 46 συμμετοχές.

Τι Τζέι Γουόρεν – 33 ετών, 2,03 μ., φόργουορντ

Η Παρί πρόσθεσε στο ρόστερ της έναν ακόμη παίκτη με σημαντική προϋπηρεσία στο NBA. Ο Τι Τζέι Γουόρεν περνά για πρώτη φορά τον Ατλαντικό με προορισμό τη EuroLeague. Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στη «φούσκα» του Ορλάντο τη σεζόν 2019-20, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συνολικά αγωνίστηκε σε 398 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, ενώ πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη είχε ως τελευταίο σταθμό τη θυγατρική των Νικς, τους Γουέσττσεστερ Νικς, με τους οποίους είχε δύο παραγωγικές σεζόν. Στα 385 παιχνίδια του NBA που καταγράφονται στην καριέρα του είχε 14,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Γκάρισον Μάθιους – 29 ετών, 1,98 μ., γκαρντ

Η Αρμάνι Μιλάνο πρόσθεσε στο δυναμικό της έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στο μακρινό σουτ. Ο Γκάρισον Μάθιους ξεχωρίζει για την εκτελεστική του ικανότητα πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων και πλέον θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ από το Τενεσί έχει 329 συμμετοχές σε regular season του NBA, έχοντας αγωνιστεί με Γουίζαρντς, Ρόκετς, Χοκς και Πέισερς. Η στατιστική του παρουσία στην Αμερική περιλαμβάνει 6,4 πόντους και 1,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, με ποσοστό 38,2% στα τρίποντα.

Ντέιμιαν Τζόουνς – 31 ετών, 2,08 μ., σέντερ

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Ντέιμιαν Τζόουνς για να προσφέρει βάθος και ανάσες στη θέση «5», πίσω από τον Έντι Ταβάρες. Ο Αμερικανός σέντερ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το επίπεδο της EuroLeague μέσω του Super Cup, όπου η παρουσία του ήταν μάλλον περιορισμένη, δείχνοντας ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο προσαρμογής. Μετά το πανεπιστήμιο του Βάντερμπιλτ, ο Τζόουνς αγωνίστηκε στο NBA με Γουόριορς, Χοκς, Σανς, Λέικερς, Κινγκς, Τζαζ και Καβαλίερς. Σε 279 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα είχε 4,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ, σε 13,6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Τζέιλεν Νόουελ – 27 ετών, 1,91 μ., γκαρντ

Η Μπεσίκτας, με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στη φετινή EuroLeague, επέλεξε έναν γκαρντ με σημαντικές παραστάσεις από το NBA. Ο Τζέιλεν Νόουελ μετρά 205 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα. Στην αμερικανική του διαδρομή φόρεσε τις φανέλες των Τίμπεργουλβς, Γκρίζλις, Πίστονς και Πέλικανς. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο με τους Gigantes de Carolina. Ο απολογισμός του στο NBA ήταν 8,9 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ ανά αγώνα, με 31,7% από το τρίποντο.

ΜαρΤζόν Μπότσαμπ – 26 ετών, 2,01 μ., φόργουορντ

Ο ΜαρΤζόν Μπότσαμπ αποφάσισε στα 25 του να αφήσει το NBA και να αναζητήσει στην Ευρώπη την ευκαιρία να δώσει νέα πνοή στην καριέρα του. Επόμενος σταθμός του είναι η Μπάγερν Μονάχου. Ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί στο NBA με Μπακς, Κλίπερς, Νικς και Σίξερς. Συνολικά έχει καταγράψει 149 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα, έχοντας κατά μέσο όρο 4,4 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 11,1 λεπτά συμμετοχής.

To πρόγραμμα της EuroLeague

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 21:15

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4η αγωνιστική (7-9/10/2026)

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

5η αγωνιστική (13-14/10/2026)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

6η αγωνιστική (15-16/10/2026)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

7η αγωνιστική (21-23/10/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

8η αγωνιστική (27-28/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

9η αγωνιστική (29-30/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

10η αγωνιστική (4-6/11/2026)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

11η αγωνιστική (11-13/11/2026)

Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

12η αγωνιστική (17-18/11/2026)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η αγωνιστική (19-20/11/2026)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

14η αγωνιστική (24-25/11/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

15η αγωνιστική (3-4/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

16η αγωνιστική (10-11/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17η αγωνιστική (15-16/12/2026)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

18η αγωνιστική (17-18/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρτιζάν (Σερβία)

19η αγωνιστική (22-23/12/2026)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

20ή αγωνιστική (29-30/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Παρτιζάν (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

21η αγωνιστική (6-8/1/2027)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρί (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η αγωνιστική (12-13/1/2027)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

23η αγωνιστική (14-15/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)

24η αγωνιστική (21-22/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

25η αγωνιστική (28-29/1/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

26η αγωνιστική (2-3/2/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

27η αγωνιστική (4-5/2/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

28η αγωνιστική (10-12/2/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

29η αγωνιστική (4-5/3/2027)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

30ή αγωνιστική (9-10/3/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

31η αγωνιστική (11-12/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

32η αγωνιστική (18-19/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

33η αγωνιστική (23-24/3/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρί (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

34η αγωνιστική (25-26/3/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

35η αγωνιστική (31/3-1/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

36η αγωνιστική (6-7/4/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

37η αγωνιστική (8-9/4/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

38η αγωνιστική (15-16/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βαλένθια (Ισπανία)