Η ζωή πολλές φορές γράφει ιστορίες που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Μία από αυτές αφορά τον Γκρεγκ Πόποβιτς, ο οποίος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για λόγους που δεν έχουν σχέση με το μπάσκετ.

Όπως αποκάλυψε το TMZ, ο θρυλικός πρώην προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς παντρεύτηκε τη Μαίρη, πρώην σύζυγο του επί 17 χρόνια συνεργάτη του στους Τεξανούς, Μάικ Μπουντενχόλζερ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας, ενώ η άδεια γάμου κατατέθηκε στην κομητεία Μπέξαρ.

Η είδηση προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς ο Πόποβιτς και ο Μπουντενχόλζερ είχαν μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική συνεργασία στους Σπερς. Οι δυο τους συνυπήρξαν στην ομάδα για σχεδόν δύο δεκαετίες και πανηγύρισαν μαζί τέσσερα πρωταθλήματα NBA, το 1999, το 2003, το 2005 και το 2007. Το Σαν Αντόνιο κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο το 2014, έναν χρόνο μετά την αποχώρηση του Μπουντενχόλζερ.

Ο Μπουντενχόλζερ άφησε τους Σπερς το 2013, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Ατλάντα Χοκς. Αργότερα κάθισε στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς και των Φίνιξ Σανς. Σύμφωνα με τις αναφορές, το 2016 χώρισε από τη σύζυγό του, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς ξεκίνησε η σχέση της Μαίρη με τον Πόποβιτς.

Ένα κεφάλαιο μετά το μπάσκετ



Ο Γκρεγκ Πόποβιτς, στα 77 του χρόνια, ολοκλήρωσε το 2025 μια σπουδαία προπονητική διαδρομή 29 σεζόν. Αποτελεί τον προπονητή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του NBA, έχοντας αφήσει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο, παρέμεινε στους Σπερς αναλαμβάνοντας τον ρόλο του προέδρου των αθλητικών δραστηριοτήτων του οργανισμού. Πλέον, φαίνεται πως ένα σημαντικό μέρος της προσοχής του έχει στραφεί στην προσωπική του ζωή, με τον νέο γάμο του να αποτελεί το τελευταίο και πιο απρόσμενο κεφάλαιο της διαδρομής του.