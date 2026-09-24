Στη χώρα των Βάσκων ξεκινά η ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αντιμετωπίζουν την Μπασκόνια.

Οι «Ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξίδεψαν στην Ισπανία έχοντας στη διάθεσή τους και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την πρεμιέρα. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Νετζήπογλου, Πλώτας και Μπουρνελές.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει επιλέξει για την αποστολή τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδη, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

Στην πλευρά των γηπεδούχων, η Μπασκόνια του Πάολο Γκαλμπιάτι καλείται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα στη θέση «5». Οι Βάσκοι θα παραταχθούν με μόλις έναν διαθέσιμο σέντερ, τον Φαρίντ.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες η ισπανική ομάδα είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Λεν. Ωστόσο, ο παίκτης τραυματίστηκε και στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, αφήνοντας την Μπασκόνια με περιορισμένες επιλογές στη συγκεκριμένη θέση για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.