Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στη EuroLeague, υποδεχόμενος την Παρί στο «Telekom Center Athens» (24/09, 21:15, Novasports 4 HD), σε μια αναμέτρηση που ξεχωρίζει όχι μόνο για τις σημαντικές απουσίες των «πράσινων», αλλά κυρίως για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το Τριφύλλι αντιμετωπίζει την Παρί με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τη νέα ευρωπαϊκή του διαδρομή. Η πρεμιέρα, ωστόσο, έρχεται με αρκετά προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, καθώς το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο και στην επιστροφή του «Ζοτς» στον πάγκο της ομάδας σε επίσημη αναμέτρηση της EuroLeague, έπειτα από 14 χρόνια.

Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί με σημαντικές ελλείψεις, έχοντας πάντως ως θετική εξέλιξη την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Αντίθετα, ο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστα Σλούκα, οι οποίοι παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Από την πλευρά της, η Παρί ταξιδεύει στην Αθήνα με αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στο ρόστερ όσο και στην τεχνική της ηγεσία, επιδιώκοντας να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό και να επαναλάβει μια αντίστοιχη επιτυχία στο Μαρούσι. Στην άκρη του πάγκου των Παριζιάνων θα βρίσκεται ο Μαξίμ Λεφέβρ, ο οποίος ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής σε ομάδα της EuroLeague.