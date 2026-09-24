Σε αυξημένη ετοιμότητα αναμένεται να βρίσκονται οι γαλλικές Αρχές ενόψει της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία.

Η παρουσία μεγάλου αριθμού φιλάθλων από την Ελλάδα, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο οπαδικό υπόβαθρο της αναμέτρησης, έχει θέσει το παιχνίδι στο επίκεντρο του σχεδιασμού των γαλλικών Αρχών. Η Μασσαλία αναμένεται να αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης αρκετών φιλάθλων του Ολυμπιακού, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη αστυνομική κινητοποίηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αναμέτρηση.

Ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας έχει ξεκινήσει ήδη από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, με τη συμμετοχή της UEFA, των δύο συλλόγων και των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας αξιολογούνται μεταξύ άλλων ο αναμενόμενος αριθμός των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, οι πιθανές μετακινήσεις τους στην πόλη, καθώς και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν γύρω από το γήπεδο.

Παράλληλα, οι γαλλικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες ελληνικές, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις οργανωμένες μετακινήσεις και να εκτιμηθούν εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι. Περίπου έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα πραγματοποιείται η πρώτη επιχειρησιακή σύσκεψη, ενώ λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα οριστικοποιείται το πλάνο ασφαλείας.

Η τελική κατηγοριοποίηση της αναμέτρησης αναμένεται να γίνει μόλις 48 ώρες πριν από την έναρξή της, όταν θα υπάρχουν πιο σαφή δεδομένα σχετικά με τις μετακινήσεις των φιλάθλων και τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Σε κάθε περίπτωση, το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός αντιμετωπίζεται ως αναμέτρηση που απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένη αστυνομική παρουσία και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις γαλλικές Αρχές να προετοιμάζονται για την άφιξη σημαντικού αριθμού φιλάθλων από την Ελλάδα.