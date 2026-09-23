Για τον Τζάνι Ινφαντίνο, πρόεδρο της FIFA, αλλά και την κατάσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μίλησε ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Ο ιδιοκτήτης των «παρτενοπέι» συνηθίζει να προκαλεί θόρυβο με τις δηλώσεις του και το ίδιο συνέβη και τώρα καθώς αναφέρθηκε στον πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, για τον οποίο το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό τους τελευταίους μήνες.

«Ο Ινφαντίνο είναι κάποιος που κάνει τη δουλειά του από τη δική του οπτική γωνία. Αν ένας πρώην γραμματέας, όταν γίνεται πρόεδρος, μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο φορώντας το σήμα της FIFA, συναντώντας τον Τραμπ, τον Πούτιν και όλους τους άλλους, τι μπορούμε να του πούμε; Ότι κάνει τη δουλειά του από τη δική του οπτική.

Φέτος, όταν πήγα να παρακολουθήσω αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είδα αυτά τα γήπεδα οργανωμένα με έναν εκπληκτικό τρόπο. Ήθελα να πυροβολήσω τον Ινφαντίνο, αλλά όταν είδα πώς είχε οργανώσει τα πάντα, είπα: Όχι, σηκώνω τα χέρια ψηλά, πρέπει να πω μπράβο», είπε αρχικά ο Ντε Λαουρέντις και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

«Ο αθλητισμός δεν βρίσκεται σε κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αυτόν τον φάρο. Βρίσκεται σε κρίση στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο υπάρχει το Europa League; Για ποιο λόγο υπάρχει το Conference League; Για να συγκεντρώνονται ψήφοι από εκείνους που στη συνέχεια πρέπει να επανεκλεγούν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς;», ήταν τα λόγια του.