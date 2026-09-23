Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε στην εθνική Πορτογαλίας για τους αγώνες του Nations League και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ουαλία αναφέρθηκε στον στόχο των 1.000 γκολ.

Ο 41χρονος Πορτογάλος έχει σκοράρει 979 φορές στην καριέρα του και μπορεί η παρουσία του στο Μουντιάλ 2026 να μην ήταν καλή, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ο Ζόρζε Ζεσούς τον κάλεσε κανονικά για τους αγώνες του Nations League και στη συνέντευξη Τύπου ο CR7 ρωτήθηκε αν θεωρεί πιο σημαντικό το να φτάσει τα 1.000 γκολ ή να κατακτήσει το τουρνουά με την Πορτογαλία.

«Ένας στόχος είναι να πετύχουμε και τα δύο: Να φτάσω τα 1.000 γκολ και η εθνική ομάδα να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτό το Nations League. Είναι μια νέα εποχή με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε καλά. Ελπίζω απλώς να πάνε όλα καλά γι’ αυτόν», είπε αρχικά ο CR7 και συνέχισε.

«Το να πετύχω το 1.000ό μου γκολ με την εθνική ομάδα θα ήταν η κορύφωση ενός πράγματος, μιας όμορφης ιστορίας. Δεν θα ήταν το τέλος της, αλλά θα ήταν μια όμορφη ιστορία».

Από εκεί και πέρα, ερωτηθείς για τον λόγο που συνεχίζει στην εθνική Πορτογαλίας, είπε πως αυτό συμβαίνει επειδή ο προπονητής τον υπολογίζει, αποφεύγοντας να απαντήσει ξεκάθαρα στο πότε θα αποσυρθεί.

«Υπολογίζουν σε μένα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα. Το σημαντικότερο είναι να μπορώ, μέσα στο γήπεδο, να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Αν ο προπονητής δεν υπολογίζει σε μένα, μπορώ να φύγω σήμερα, κανένα πρόβλημα… Όταν αισθανθώ ότι δεν κάνω τίποτα εδώ, ότι δεν προσφέρω μέσα στο γήπεδο, ότι δεν σκοράρω, ότι δημιουργώ κακό κλίμα ή ότι δεν με θέλουν εδώ, θα είμαι ο πρώτος που θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του», ήταν τα λόγια του Ρονάλντο.