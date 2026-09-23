Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τετάρτης (23/9) και ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για να τον έχει ξανά στη διάθεσή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, με συνέπεια να απουσιάσει από όλη την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ναν παρέμεινε στην πατρίδα του όλο αυτό το διάστημα, από το βράδυ της Τετάρτης (23/9) όμως βρίσκεται ξανά στην Αθήνα, όπου και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του με στόχο να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί το συντομότερο δυνατό.

Την Πέμπτη (24/9) ο Ναν θα είναι στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι με την Παρί για την πρεμιέρα της Euroleague και στον Παναθηναϊκό ελπίζουν ότι θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου.