Οι οπαδοί του Άρη περιμένουν πώς και πώς την έναρξη της νέας σεζόν στο μπάσκετ και το έδειξαν εξαφανίζοντας μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για τους αγώνες με Μπούργος, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον στον πάγκο και με το ρόστερ να έχει ενισχυθεί πολύ μετά τις μεταγραφές που έγιναν, οι «κίτρινοι» μπαίνουν σε μια νέα εποχή, με στόχο να είναι ξανά πρωταγωνιστές.

Γύρω από τον Άρη υπάρχει ενθουσιασμός και αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τέσσερις αγώνες.

Συγκεκριμένα, για τα παιχνίδια με τη Μπούργος (7/10), την ΑΕΚ, (10/10), τον Παναθηναϊκό (1/11) και τον Ολυμπιακό (15/11) το Αλεξάνδρειο θα είναι κατάμεστο.