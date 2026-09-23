Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα της Πέμπτης (24/9) με τη Σερβία για το Nations League.

Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Σέρβους στην πρεμιέρα του Nations League και ο Ρέτσος αναφέρθηκε στους αντιπάλους, στους Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά και στην ποιότητα της Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέτσος…

Για το τι ξέρουν για τον αντίπαλο και για τους παίκτες της Σερβίας που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Το τακτικό πλάνο θα το δούμε αύριο. Το σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο. Γνωρίζουμε τον προπονητή, μας γνωρίζει και θέλουμε να δείξουμε καλό πρόσωπο. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη. Να είμαστε έτοιμοι ψυχικά και σωματικά γιατί η Σερβία είναι μια καλή ομάδα. Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς ξέρουμε πως αγωνίζονται και την ποιότητά τους και εκείνοι εμάς. Είναι διαφορετικά όμως με τις Εθνικές Ομάδες. Θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι».

Για το επιβαρυμένο πρόγραμμα: «Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς. Είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε με τρεις πολύ καλές ομάδες, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά πρώτα κοιτάμε το παιχνίδι με τη Σερβία, είναι ένας δυνατός αντίπαλος».

Για το Nations League: «Το να παίζεις για την Εθνική είναι από μόνο του τεράστιο. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα είναι απαιτητικά παιχνίδια. Επειδή είναι νωρίς ακόμα θα εστιάσουμε στον πρώτο αγώνα και θέλουμε και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη διοργάνωση που θέλαμε να περάσουμε και δεν τα καταφέραμε και απογοητεύσαμε τον κόσμο, οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε είμαστε οι ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να κάνουμε ένα restart και να ξεκινήσουμε αύριο».

Για την πίεση που υπάρχει: «Έχει και τα θετικά το να παίζεις στην έδρα σου και τα αρνητικά. Εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπoρούμε. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας και βάζουμε ψηλά τον πήχη. Έχουμε από τα πιο ποιοτικά ρόστερ που είχε ποτέ η Εθνική και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια».