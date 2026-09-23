Σε πένθος είναι το τουρκικό ποδόσφαιρο καθώς πέθανε σε ηλικία 25 ετών ο Τολγκά Καλεντέρ της Μπαντίρμασπορ, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο 25χρονος αμυντικός αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας τον τελευταίο χρόνο και έδωσε τη μάχη του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (23/9) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την ανακοίνωση της Μπαντίρμασπορ, η οποία αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πολύτιμου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Τολγκά Καλεντέρ.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αγαπημένου μας ποδοσφαιριστή, που έφυγε από τη ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία, και να δώσει δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους του, στους συμπαίκτες του, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Μπαντίρμασπορ.

Ο πόνος μας είναι μεγάλος και η απώλεια ανείπωτη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Καλό παράδεισο, θερμά συλλυπητήρια».