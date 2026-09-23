Ο Τέλης Μυστακίδης βρίσκεται στο «PAOK Sports Arena» για να παρακολουθήσει την ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει της έναρξης της σεζόν.

Οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται να μπουν στη νέα σεζόν έχοντας μεγάλες προσδοκίες μετά τη μεταγραφική ενίσχυση, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να χτίζει μια δυνατή ομάδα, τουλάχιστον με βάση όσα έδειξε στα φιλικά παιχνίδια.

Τώρα άπαντες στον ΠΑΟΚ περιμένουν την έναρξη των επίσημων αγώνων και την Τετάρτη (23/9) η προπόνηση ήταν ανοιχτή για τον κόσμο, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να δίνει το παρών και να στέλνει ξανά το μήνυμά του.

Ο Μυστακίδης είχε δώσει το παρών στην προετοιμασία της ομάδας, βρέθηκε στο Telecom Center Athens για τα φιλικά παιχνίδια με Παρτιζάν και Παναθηναϊκό στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και πήγε και στην προπόνηση της Τετάρτης δείχνοντας ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα.