Ο Αρμάντο Γκονσάλες συστήθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο το ποδόσφαιρο.

Ο Μεξικανός επιθετικός υπέγραψε τον περασμένο μήνα στους «ερυθρόλευκους» μετά τη συμφωνία τους με την Τσίβας και έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν, έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ σε 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Γκονσάλες έχει κερδίσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού με τις εμφανίσεις του μέχρι στιγμής και τώρα τούς έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσουν καλύτερα απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων, με την ΠΑΕ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.

Αναλυτικά οι απαντήσεις του Μεξικανού επιθετικού…

Ποιος είναι το είδωλό σου στο ποδόσφαιρο: «Ο Χαβιέρ Τσιτσαρίτο Ερνάντες».

Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία στο γήπεδο: «Η κίνησή μου για να βρω ελεύθερο χώρο, η υψηλή μου πίεση και ένταση».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού για σένα: «Μου αρέσουν πολύ τα anime».

Ποια είναι πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς «Ολυμπιακός»: «Αφοσίωση».

Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο: «Το χαμογελαστό πρόσωπο».

Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος μουσικής: «Τραπ και ρεγκετόν».

Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία ή τηλεοπτική σειρά: «Οι αγαπημένες μου ταινίες είναι όλες οι ταινίες του Spiderman».

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό: «Τα μακαρόνια»

Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για ταξίδια: «Το Αγουασκαλιέντες, το σπίτι μου στο Μεξικό».