Με ανακοίνωσή του ο Προμηθέας τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα μη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League, παρά το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε πιστοποιητικό από την ΕΕΑ.

Η έναρξη του πρωταθλήματος πλησιάζει και η ομάδα της Πάτρας δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με την ΚΑΕ να βγάζει ανακοίνωση για το θέμα.

Μια ανακοίνωση, στην οποία ο Προμηθέας αναφέρει τα εξής: «Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Ε.Ε.Α. για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες.

Κανένας απολύτως κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL».