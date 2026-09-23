Για τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό στη Ντουμπάι, μίλησε στην ισπανική «AS» ο μάνατζερ του Τεξανού γκαρντ, Ντέιβιντ Κάρο.

Ήταν ένα σίριαλ που κράτησε όλο το καλοκαίρι και τελικά ολοκληρώθηκε με τη μεταγραφή του Γουόκαπ στη Ντουμπάι, έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους «ερυθρόλευκους». Συμφωνία για την οποία ο μάνατζερ του παίκτη, όπως εξήγησε, δούλεψε πολύ.

«Απαίτησε πάρα πολλές ώρες δουλειάς και μεγάλη ένταση. Σε τόσο μεγάλες διαπραγματεύσεις, μερικές φορές φτάνεις σε σημείο ρήξης και εκεί, όταν και οι δύο πλευρές βλέπουν ότι δεν πρόκειται να διευθετηθεί, είναι που ηρεμούν τα πράγματα και γίνεται σαφές ότι αυτό που μας συμφέρει όλους είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Επειδή εμείς ήμασταν αποφασισμένοι να πάμε στα δικαστήρια.

Πράγματι, κατατέθηκε προσφυγή στο BAT, το δικαστήριο της FIBA. Αυτό έγινε. Μετά, όταν φτάσαμε σε συμφωνία, αποσύρθηκε, αλλά η κίνηση είχε γίνει. Το πρόβλημα του Ουόκαπ δεν είχε καμία σχέση με την Ντουμπάι, ήταν ένα πρόβλημα που έσυρε με τον Ολυμπιακό. Αυτό το μπέρδεμα το είχε έτσι κι αλλιώς λόγω της κατάστασής του σε έναν σύλλογο, που δεν είχε κάνει καμία κίνηση για να τον κρατήσει μακροπρόθεσμα. Δεν προσέφεραν βελτίωση των όρων ούτε τίποτα άλλο, τίποτα, όσο κι αν προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί τους. Και ο παίκτης αποφάσισε ότι ο κύκλος του εκεί είχε κλείσει», είπε αρχικά ο μάνατζερ του Γουόκαπ και συνέχισε.

«Εκείνος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει, αυτή η απόφαση προηγείται όλων των άλλων. Έτσι, άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του να σπάσει μονομερώς το συμβόλαιο, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα έπρεπε να καταβληθεί μια αποζημίωση, την οποία, αν χρειαζόταν, θα την όριζε το δικαστήριο. Αυτό το βήμα το έκανε επειδή η επιλογή της επιστροφής στον Ολυμπιακό δεν υπήρχε.

Και κάπου εκεί εμφανίζονται οι προτάσεις, οι οποίες ήταν τρεις από ομάδες της Ευρωλίγκας. Αυτός που πόνταρε περισσότερο πάνω του ήταν η Ντουμπάι. Και ο ιδιοκτήτης Αμπντουλάχ Σαΐντ Αλ Ναμπούντα με τον γενικό διευθυντή Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς είχαν από την αρχή τη διάθεση να βρουν μια φόρμουλα με τον Ολυμπιακό».

Από εκεί και πέρα, σχετικά με τους «ερυθρόλευκους», είπε: «Στο τέλος της ημέρας, είχαν έναν παίκτη για τον οποίο δεν είχαν κάνει καμία κίνηση για να ανανεώσει, ο οποίος δεν ήθελε να επιστρέψει και είχε σπάσει μονομερώς το συμβόλαιο. Και από την άλλη, μια ομάδα πρόθυμη να διαπραγματευτεί με όρους που σου έλυναν το πρόβλημα. Έτσι, επιτεύχθηκε μια οικονομική συμφωνία καλή και για τις δύο πλευρές. Στην Ντουμπάι φάνηκε καλό, διότι οικονομικά είναι μια νέα δύναμη. Και ο παίκτης είχε αυτό που ήθελε: ένα μακροχρόνιο πρότζεκτ, με συμβόλαιο στο οικονομικό εύρος που αξίζει σε έναν βασικό παίκτη του πρωταθλητή της Ευρωλίγκας.

Προφανώς, υπήρξαν πολλές διαπραγματεύσεις, μέρες αϋπνίας… Αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας. Η νομική ομάδα του Ντουμπάι δούλεψε πολύ με τον Ολυμπιακό για να κλείσει η συμφωνία, η οποία ήταν η ακριβότερη μεταγραφή (buyout) στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Έτσι, μας κάνει πολύ περήφανους».

Τέλος, στην επισήμανση ότι ο Γουόκαπ ήταν ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό, ο μάνατζερ του είπε: «Θέλουν να το παρουσιάζουν έτσι επειδή αυτό συνέφερε. Από την πλευρά των συλλόγων γίνεται πάντα αυτό, αλλά η δική μου πλευρά είναι αυτή του παίκτη, η δουλειά μου είναι να τον προστατεύω. Καλό είναι να λέμε ότι είναι πολύ δεμένος, ότι είναι πέντε χρόνια εκεί, έχει ελληνικό διαβατήριο… Ε, τότε εκτίμησέ τον. Είναι πρωταθλητής και βασικός: εκτίμησέ τον. Η πίστη πρέπει να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις».