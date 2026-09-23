Η έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League πλησιάζει και τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Προμηθέα, καθώς δεν εξασφάλισε πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος έχει αρχίσει και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοίνωσε την Τετάρτη (23/9) ότι πήραν πιστοποιητικό συμμετοχής η ΑΕΚ, η Καρδίτσα και η Δόξα Λευκάδας, όχι όμως και ο Προμηθέας.

Αυτό σημαίνει πως ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις για την ομάδα της Πάτρας και δεν αποκλείεται μία από αυτές να είναι και η αφαίρεση βαθμών, με τον Αθλητικό Δικαστή να είναι ο αρμόδιος για να αποφασίσει.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ αναφέρει: «Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου

77Α παρ. 3 ν. 2725/99, όπως ισχύει, στις ΚΑΕ.

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΚΑΕ:

ΚΑΕ ΑΕΚ

ΚΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΚΑΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Επιτροπή δεν χορηγεί πιστοποιητικό στην ΚΑΕ:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ».