Το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι ο Ασράφ Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό μιας νεαρής γυναίκας το 2023.

Ο Μαροκινός άσος αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή την κατηγορία, τον περασμένο Φεβρουάρχιο όμως είχε η πρώτη απόφαση και δεν ήταν καλή για τον ίδιο, καθώς τον παρέπεμπε σε δίκη. Απόφαση που επικυρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Ο Χακίμι αποφάσισε να προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας για να ακυρωθεί η απόφαση, αυτό όμως δεν έγινε. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, επιβεβαιώνοντας έτσι, οριστικά, την παραπομπή του σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού.

Γενικά αυτές οι μέρες δεν είναι καλές για τα μέλη της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς μπλεξίματα με τον νόμο έχει και ο ιδιοκτήτης Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ο οποίος είναι υπό έρευνα για παράνομη σύγκρουση συμφερόντων για την υπόθεση της παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Ligue 1 το 2024.