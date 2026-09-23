Συνεπής ο Ιβάν

Πολλά ειπώθηκαν στη συνεδρίαση της Super League, με τον διάλογο Μαρινάκη – Σαββίδη να ξεχωρίζει. Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού δεν πέταξε τυχαία την ατάκα για τον Ερασιτέχνη και τον Μυστακίδη, ξέρει ότι είναι μια… ιδιαίτερη περίοδος στον ΠΑΟΚ, από το περιβάλλον του Σαββίδη όμως λένε πως αν ανοίξει τέτοια συζήτηση θα είναι υπέρ του. Και θα είναι υπέρ του επειδή με βάση όλα τα έγγραφα του Ερασιτέχνη ο Ιβάν πληρώνει κανονικά όλα όσα πρέπει. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και κανείς δεν μπορεί να του χρεώσει τίποτα σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον Ερασιτέχνη, ο οποίος το έχει επιβεβαιώσει αυτό με ανακοίνωσή του πριν δύο μήνες. Χωρίς πάντως αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν παράπονα από την οικονομική πολιτική του Σαββίδη.

Το πρώτο όνομα λόγω Ροντρίγκεθ

Νέος προπονητής της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ και αυτό έχει μπορεί να έχει και μεταγραφικές προεκτάσεις. Ήδη στην Ιταλία υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Λορέντσο Τοριάνι, τον 21χρονο Ιταλό τερματοφύλακα, διεθνή με την εθνική Ελπίδων, ο οποίος είναι και στη λίστα της Μίλαν για το Europa League. Ο Ροντρίγκεθ δούλεψε στους «ροσονέρι», ξέρει πολύ καλά τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και θα μπορούσε η παρουσία του να παίξει ρόλο και σε μεταγραφικές υποθέσεις νεαρών παικτών, τους οποίους ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά. Παίκτες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν επενδύσεις για τον Ολυμπιακό, ακόμη κι αν δεν υπολογίζονται άμεσα για την πρώτη ομάδα.

Προτάθηκε ο Γιανουζάι

Τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται για τον Ολυμπιακό και είναι λογικό από τη στιγμή που προτείνονται παίκτες. Ανάμεσά τους και ο Γιανουζάι, ο 31χρονος Βέλγος εξτρέμ που ο Αλγκουαθίλ γνωρίζει πολύ καλά καθώς είχαν συνεργαστεί στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αυτό θα μπορούσε να είναι υπέρ του Γιανουζάι, ο οποίος είναι ελεύθερος από τον Ιούλιο, μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, από την άλλη όμως στον Πειραιά ξέρουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να είναι έτοιμος. Όσο κι αν βοηθούν οι ατομικές προπονήσεις που σίγουρα θα έκανε ο παίκτης αυτό το διάστημα, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το να έχεις κάνει προετοιμασία με ομάδα. Όπως και να ‘χει, ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα αποκτηθεί ή όχι παίκτης.

Βαρύ κλίμα για Κέρκεζ

Η διακοπή του πρωταθλήματος είναι η τελευταία ευκαιρία του Ντούσαν Κέρκεζ για να σώσει τη δουλειά του στον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες μπήκαν με φιλοδοξίες στο φετινό πρωτάθλημα αλλά έχουν μόνο δύο βαθμούς μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές και στη διοίκηση θεωρούν πως η ευθύνη είναι του προπονητή. Όχι του ρόστερ, το οποίο κατά τη γνώμη τους είναι εξαιρετικό για μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος. Αυτό σημαίνει πως ο Κέρκεζ είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον και το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος θα κρίνει και το μέλλον του. Αν, φυσικά, βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του ως τότε και δεν γίνει αλλαγή προπονητή νωρίτερα.

Ψάχνει για στόπερ

Μία από τις ομάδες που ψάχνει για ελεύθερο παίκτη και συγκεκριμένα για κεντρικό αμυντικό είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι θεωρούν πως χρειάζονται ενίσχυση στους στόπερ και ο Καρυπίδης ψάχνει για κάποιον ελεύθερο που θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Αν δουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πείθει ότι μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα, τότε θα περιμένουν τον Ιανουάριο για να πάνε σε μια πιο σίγουρη λύση. Αν και η αλήθεια είναι πως ό,τι κι αν κάνει ο Καρυπίδης, είτε κάνει μεταγραφή τώρα είτε όχι, το κλίμα για τον ίδιο δεν θα αλλάξει. Για τους οπαδούς του Άρη έχει τελειώσει και σε κάθε άσχημο αποτέλεσμα το κλίμα θα είναι όπως μετά το 0-0 με τον Ηρακλή. Αποδοκιμασίες κατά του επικεφαλής της ΠΑΕ, καθώς είναι εντελώς ανεπιθύμητος πλέον.