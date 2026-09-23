Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Μπασκόνια (23/9) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις πριν την αναχώρηση για τη Βιτόρια.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης αρχίζουν από την Ισπανία το φετινό… ταξίδι στη διοργάνωση και ο Μπαρτζώκας μίλησε πριν την αναχώρηση της ομάδας, τονίζοντας πως αυτή την περίοδο, στην αρχή της σεζόν, αυτό που μετράει είναι να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

«Έχουμε μία εικόνα της ομάδας που παίζουμε. Ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και το τρανζίσιον. Είναι μία ομάδα που επιτίθεται με πρόσωπο στο καλάθι κατά βάση.

Να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση για να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.

Θα έλεγα ότι έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά στα προηγούμενα παιχνίδια, έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά αλλά δεν ήμασταν και γι’ αυτό χάσαμε», ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα.