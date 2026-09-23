Ο Αντρέ Ονάνα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media, μόνο που αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε ούτε μία εντυπωσιακή επέμβαση ούτε κάποια γκάφα κάτω από τα δοκάρια. Αρκούσαν μερικές δεκάδες… βεντούζες!

Ο 30χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Τράμπζονσπορ με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκε στιγμές από τη διαδικασία αποθεραπείας που ακολουθεί και οι εικόνες δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Κάθε άλλο, αφού ο Καμερουνέζος εμφανίζεται σχεδόν… καλυμμένος από βεντούζες. Πλάτη, χέρια και πόδια γέμισαν με τα χαρακτηριστικά ποτήρια της συγκεκριμένης θεραπείας, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο θέαμα που πολύ γρήγορα άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Goalkeeper Andre Onana had shared footage of himself undergoing intensive cupping therapy 😳🔥 https://t.co/RhoZrvn6Ky — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 23, 2026

Και αν συνήθως βλέπουμε αθλητές να χρησιμοποιούν λίγες βεντούζες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους, ο Ονάνα επέλεξε μία σαφώς πιο… ολοκληρωμένη εκδοχή. Στη δική του περίπτωση δύσκολα έβρισκε κανείς σημείο χωρίς ποτήρι, με το αποτέλεσμα να θυμίζει περισσότερο εικαστική εγκατάσταση παρά μία συνηθισμένη συνεδρία αποκατάστασης.

Ακόμη πιο ιδιαίτερη κάνει την εικόνα η χρήση φωτιάς κατά τη διαδικασία. Πρόκειται για την παραδοσιακή εκδοχή του λεγόμενου cupping therapy, κατά την οποία δημιουργείται αναρρόφηση στην επιφάνεια του δέρματος. Η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια και από αθλητές, κυρίως στο πλαίσιο της μυϊκής φροντίδας και της αποθεραπείας.

Βέβαια, η δημοφιλία της μεθόδου στον αθλητικό χώρο δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχα ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση για τα οφέλη της. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι βεντούζες ενδέχεται να προσφέρουν βοήθεια σε ορισμένες περιπτώσεις πόνου ή μυϊκών ενοχλήσεων, ωστόσο η ποιότητα των διαθέσιμων ερευνών χαρακτηρίζεται γενικά χαμηλή έως μέτρια.