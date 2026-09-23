Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μεταβεί ο Ολυμπιακός στην Ισπανία για το πρώτο παιχνίδι του στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια (24/09, 21:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν με 13 παίκτες για την αναμέτρηση της πρεμιέρας, με τον Σέρβο σέντερ να βρίσκεται κανονικά ανάμεσα στις επιλογές για το παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους.

Αντίθετα, στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές. Οι 13 παίκτες που ταξιδεύουν με τον Ολυμπιακό:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Χωρίς Λεν η Μπασκόνια

Την ίδια στιγμή, μία σημαντική απουσία θα έχει η Μπασκόνια στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Άλεξ Λεν δεν υπολογίζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι ξεκαθάρισε ότι απέναντι στους Πειραιώτες θα χρησιμοποιήσει την ίδια 12άδα που είχε στη διάθεσή του και στο Σούπερ Καπ Ισπανίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ουκρανός σέντερ θα παραμείνει εκτός. Μάλιστα, όταν ο προπονητής της Μπασκόνια ρωτήθηκε για το μέλλον του Λεν στην ομάδα, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και περιορίστηκε σε μία χαρακτηριστική απάντηση: «Ρωτήστε τη διοίκηση». Έτσι, οι δύο ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία για την πρώτη ευρωπαϊκή τους υποχρέωση, με τον Ολυμπιακό να έχει τον Μιλουτίνοφ στην αποστολή του και την Μπασκόνια να καταστρώνει τα πλάνα της χωρίς τον Λεν.