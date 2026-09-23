Στη Media Day του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε ενόψει της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague και την αναμέτρηση των «πρασίνων», κόντρα στην Παρί.

Ο Σέρβος τεχνικός αποκάλυψε πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

«Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν όπως ήταν με τραυματίες και παίκτες στις Εθνικές ομάδες. Παίξαμε φιλικά παιχνίδια, είμαι πολύ χαρούμενος από τον τρόπο που παλέψαμε. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις 10 μέρες, χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι 100%, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις».

Για την Παρί: «Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρί, έπαιξαν και το Σούπερ Καπ. Πολύ τρανζίσιον, πολλά τρίποντα».

Για τους τραυματίες: «Ο Ρογκαβόπουλος προπονείται από τη Δευτέρα και ο Μωραΐτης θα είναι έτοιμος».

Για τους υπόλοιπους τραυματίες: «Δεν ξέρουμε ακόμη. Δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα, χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο».

Για τους Γάλλους στην ομάδα: «Υπάρχουν τέσσερις Γάλλοι και ο Μπάντιο μιλά γαλλικά, οπότε έχουν ξεχωριστή σύνδεση. Είναι όλοι εδώ, γιατί είναι καλοί παίκτες».

Για το αν βάζουν ίδια μουσική: «Είναι ερώτηση για αυτούς, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα αποδυτήρια».

Για το αν είναι ξεχωριστό το πρώτο παιχνίδι λόγω της επιστροφής του: «Το πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Το μυαλό μου είναι να προετοιμάσω το παιχνίδι. Η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι».

Για τον Γιαμπουσέλε και τον Λεσόρ: «Πάντα είναι καλό να έχεις μέσα στην ομάδα άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους».