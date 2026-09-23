Ο δήμαρχος Βόλου βρέθηκε στα δικαστήρια της πόλης, δίνοντας συνέχεια στις καταγγελίες που είχε κάνει μετά την αναμέτρηση του ΝΠΣ Βόλος με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τους δύο διαιτητές «κύριους συντελεστές» όσων, κατά τους ισχυρισμούς του, συνέβησαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κάνοντας λόγο για «έγκλημα». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μέσω εξωδίκου ζητά από την ΕΠΟ την αφαίρεσή τους από τους πίνακες διαιτησίας μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά το Βόλος-ΑΕΚ ο Αχιλλέας Μπέος είχε καταγγείλει «σφαγή» της ομάδας του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι είχαν πονταριστεί εκατομμύρια ευρώ στο «διπλό» της Ένωσης.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του, πάντως, είχε υποστηρίξει ότι όσα είχε αναφέρει στις συγκεκριμένες δηλώσεις παρουσιάστηκαν παραποιημένα.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου

«Σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει γι’ αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Τζήλος και ο άλλος που ξεχνάω το όνομά του, τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης όνομα και πράμα.

Υποβάλλω μία μήνυση, γιατί πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό.

Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε, κι έχουν συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον Εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό. Στη συγκεκριμένη μήνυση αναφέρω ότι είναι ξεκάθαρος ο δόλος. Με εξώδικό μου προς την ΕΠΟ ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες, μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, γιατί εάν δεν βγουν, συμμετέχουν κι αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα.

Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστοριών ολόκληρων».