Ο Χαβιέ Αγκίρε είναι και με τη βούλα ο νέος προπονητής της Βαλένθια, με τις «νυχτερίδες» να ανακοινώνουν την πρόσληψη του 67χρονου Μεξικανού μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Η ισπανική ομάδα είχε βγει στην αγορά για την αναζήτηση τεχνικού μετά την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αποχώρησε από τον πάγκο, έχοντας «πληρώσει» το κακό ξεκίνημα της Βαλένθια στη La Liga.

Πριν στραφούν στον Αγκίρε, οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν εξετάσει τις περιπτώσεις δύο ακόμη τεχνικών με «ερυθρόλευκο» παρελθόν. Ερνέστο Βαλβέρδε και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτέλεσαν τις αρχικές επιλογές, ωστόσο οι δύο προπονητές απάντησαν αρνητικά.

Έτσι, η Βαλένθια προχώρησε στην επιλογή του άλλοτε ομοσπονδιακού τεχνικού του Μεξικού, επισημοποιώντας πλέον την έναρξη της συνεργασίας τους.

Η συμφωνία με τον Αγκίρε έχει διάρκεια μέχρι το φινάλε της σεζόν, ενώ προβλέπεται οψιόν για ακόμη έναν χρόνο. Η ενεργοποίησή της θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η διοίκηση θα μείνει ικανοποιημένη από το έργο του Μεξικανού στον πάγκο της ομάδας.