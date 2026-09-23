Η Ουντινέζε βρίσκεται μία ανάσα από μία ιδιαίτερα ηχηρή μεταγραφική κίνηση, καθώς, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Νταβίντ Αλάμπα.

Ο 34χρονος πολύπειρος αμυντικός αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα δείχνουν πως αυτός θα βρίσκεται στην Ιταλία.

Η Ουντινέζε κινήθηκε για την απόκτησή του, κατέθεσε την πρότασή της και απέσπασε τη θετική απάντηση του Αυστριακού. Πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες, με τον Αλάμπα να αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.