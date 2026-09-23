Μπροστά σε μία συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει κάνουν λόγο για ένα τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 42 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να επιβεβαιώνεται ότι το deal έχει ολοκληρωθεί.

Το θέμα αφορά την τηλεοπτική στέγη του Δικεφάλου από τη σεζόν 2027-28. Το συμβόλαιο που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι και οι διεργασίες για την επόμενη συμφωνία έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα.

O Ιβάν Σαββίδης και ο Γιάννης Αλαφούζος έχουν καταλήξει σε συμφωνία ώστε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ να περάσουν στη νέα πλατφόρμα.

Τα οικονομικά μεγέθη που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι ιδιαίτερα υψηλά. Το ποσό φέρεται να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο συνεργασίας, με τη διάρκεια του συμβολαίου να προβλέπεται τριετής.

Εφόσον οι συγκεκριμένοι όροι παραμείνουν ως έχουν και αποτυπωθούν στις τελικές υπογραφές, ο ΠΑΟΚ θα εξασφαλίσει συνολικά 42 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Πρόκειται για ένα οικονομικό μέγεθος που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει: «Δεν έχουμε υπογράψει»

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, πάντως, κρατούν σαφείς αποστάσεις από την εικόνα μιας ήδη ολοκληρωμένης συμφωνίας.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δεν επιβεβαιώνει ούτε ότι έχουν πέσει οι υπογραφές ούτε ότι έχει «κλειδώσει» το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η θέση που εκφράζεται από τα γραφεία της Μικράς Ασίας είναι ξεκάθαρη: «Δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία για νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο».

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις για την επόμενη ημέρα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του συλλόγου. Οι επαφές ενόψει του καλοκαιριού του 2027 βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως στον ΠΑΟΚ διαχωρίζουν όσα συζητούνται και κυκλοφορούν στην αγορά από μία συμφωνία που έχει οριστικοποιηθεί και φέρει τις υπογραφές των εμπλεκόμενων πλευρών.