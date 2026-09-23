Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους και ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Βελιγράδι, όπου απέναντι στη Σερβία θα κάνει το πρώτο της βήμα στη League A του Nations League.

Η τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» πριν από την αναχώρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/09) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Το μεσημέρι της Τετάρτης η ελληνική αποστολή θα πετάξει για τη σερβική πρωτεύουσα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (24/09, 21:45), με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αντιμετωπίζει τη Σερβία στο «Ράικο Μίτιτς», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League A.

Το απόγευμα της Τετάρτης (23/09), οι διεθνείς θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα.

Από το Βελιγράδι απευθείας στη Γερμανία

Το πρόγραμμα της Εθνικής δεν ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση απέναντι στη Σερβία. Αντίθετα, ακολουθεί άμεσα ακόμη μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Όπως συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις διαδοχικών αγώνων μακριά από την Ελλάδα, η «γαλανόλευκη» δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά το παιχνίδι της Πέμπτης. Η αποστολή θα διανυκτερεύσει στο Βελιγράδι και την Παρασκευή θα αναχωρήσει απευθείας για τη Γερμανία.

Πρώτος προορισμός θα είναι το Μόναχο και από εκεί η Εθνική θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου την Κυριακή (27/09, 21:45) θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ για τη δεύτερη αγωνιστική.

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Στην αποστολή της Εθνικής βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη και Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στο Nations League

24/09: Σερβία – Ελλάδα, 21:45

27/09: Γερμανία – Ελλάδα, 21:45

01/10: Ελλάδα – Ολλανδία, 21:45

04/10: Ελλάδα – Γερμανία, 21:45

13/11: Ολλανδία – Ελλάδα, 21:45

16/11: Ελλάδα – Σερβία, 21:45