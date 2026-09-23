Ο Λόταρ Ματέους έκανε μία από τις εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα στο Oktoberfest του Μονάχου, έχοντας στο πλευρό του τη νέα του σύντροφο, Τερέζα Σόμερ. Ο 65χρονος θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου και η 27χρονη καλλονή δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τους φωτογράφους, με τη διαφορά ηλικίας των 38 ετών να αποτελεί αναπόφευκτα αντικείμενο σχολιασμού.

Ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος μεταξύ άλλων συνέδεσε το όνομά του με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ίντερ τη σεζόν 1988-89, έδωσε το «παρών» στην 191η διοργάνωση του Oktoberfest. Μαζί με τη Σόμερ βρέθηκε στο Käfer Wiesn Schänke, στην Theresienwiese, με τους δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι και διαχυτικοί ο ένας με τον άλλον.

Για την περίσταση, η 27χρονη επέλεξε ένα μακρύ σατέν φόρεμα σε απόχρωση σαμπάνιας, χωρίς τιράντες και με εφαρμοστό μπούστο, σε μία εμφάνιση εμπνευσμένη από την παραδοσιακή ενδυμασία του Μονάχου. Από την πλευρά του, ο Ματέους εμφανίστηκε με γαλάζιο γιλέκο πάνω από μαύρο πουκάμισο, παραπέμποντας με τη δική του επιλογή στα παραδοσιακά βαυαρικά lederhosen.

Η διαφορά των 38 ετών

Η Τερέζα Σόμερ είναι 27 ετών και ο Ματέους 65, κάτι που σημαίνει ότι ανάμεσά τους υπάρχει διαφορά 38 χρόνων. Μάλιστα, η νεαρή σύντροφός του είναι μικρότερη σε ηλικία από τις δύο κόρες του, Αλίσα και Βιόλα, τις οποίες απέκτησε από τον πρώτο του γάμο.

Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού καταγράφηκαν την άνοιξη του 2025, όταν οι δυο τους βρέθηκαν σε εκδήλωση σκι στην Αυστρία. Λίγους μήνες αργότερα, η σχέση τους έγινε ακόμη περισσότερο γνωστή, όταν εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο Παρίσι, στο κόκκινο χαλί της Χρυσής Μπάλας.

Οι πέντε γάμοι του Ματέους

Η προσωπική ζωή του Γερμανού παλαίμαχου ποδοσφαιριστή έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα μέσα ενημέρωσης, καθώς στο παρελθόν έχει παντρευτεί πέντε φορές.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη Σίλβια το 1981, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, πριν το ζευγάρι χωρίσει το 1992. Δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την Ελβετίδα καλλονή και τηλεπαρουσιάστρια Λολίτα Μορένα, με την οποία απέκτησε ακόμη ένα παιδί. Η συγκεκριμένη σχέση ολοκληρώθηκε το 1999.

Το 2003 ακολούθησε ο γάμος του με τη Μαριάνα Τσόλιτς, ο οποίος κράτησε μέχρι το 2009. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2008, ο Ματέους είχε παντρευτεί στο Λας Βέγκας τη νεαρή Ουκρανή Κριστίνα Λιλιάνα Τσουντίνοβα, με τη σχέση τους επίσης να οδηγείται αργότερα σε χωρισμό.

Το 2014 παντρεύτηκε την Αναστάζια Κλίμκο, με την οποία απέκτησε ένα παιδί. Ούτε αυτός ο γάμος, όμως, έμελλε να διαρκέσει, καθώς το ζευγάρι πήρε διαζύγιο επτά χρόνια αργότερα.

Παρά τη νέα σελίδα που έχει ανοίξει πλέον στην προσωπική του ζωή στο πλευρό της Τερέζα Σόμερ, ο Ματέους εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο ενός έκτου γάμου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.