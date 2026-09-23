Ο Μικέλ Αρτέτα και η Άρσεναλ συνεχίζουν μαζί, με τους «κανονιέρηδες» να επιβραβεύουν τον Ισπανό τεχνικό με ένα σημαντικά αναβαθμισμένο συμβόλαιο, το οποίο αναμένεται να τον τοποθετήσει ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές.

Την Τρίτη (22/9) έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία, ολοκληρώνοντας μια περίοδο διαπραγματεύσεων που διήρκεσε αρκετούς μήνες. Ο μακροβιότερος αυτή τη στιγμή προπονητής στην Premier League δεσμεύει έτσι το μέλλον του με την Άρσεναλ, έχοντας ως στόχο να δώσει συνέχεια στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Αρτέτα να παραμείνει στο Λονδίνο έπαιξε η προοπτική να χτίσει κάτι με διάρκεια στους «κανονιέρηδες». Ένα εγχείρημα που απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026, του πρώτου της Άρσεναλ στην εποχή της Premier League υπό τις οδηγίες του.

Μέχρι σήμερα, οι ετήσιες απολαβές του 44χρονου προπονητή ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια λίρες, με επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 5 εκατομμύρια. Με βάση όσα αναφέρονται στην Αγγλία, το νέο deal προβλέπει σημαντική αύξηση των σταθερών αποδοχών του, συνοδευόμενη από ένα ιδιαίτερα υψηλό πακέτο επιβράβευσης μέσω μπόνους.

Η νέα συμφωνία αποτελεί παράλληλα αναγνώριση της πορείας που έχει διαγράψει από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν διαδέχθηκε τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο της Άρσεναλ. Όταν ανέλαβε, η ομάδα βρισκόταν μόλις στην 11η θέση της Premier League.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι προπονητές