Το «BasketNews» απευθύνθηκε στους Γενικούς Διευθυντές των ομάδων και τους ζήτησε να τοποθετηθούν για ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σεζόν. Μεταξύ άλλων, επέλεξαν την ομάδα που θεωρούν πιθανότερο να κατακτήσει το τρόπαιο, εκείνες που περιμένουν να φτάσουν στο Final Four, τον MVP της χρονιάς, αλλά και τις ομάδες που μπορούν να αποτελέσουν τις ευχάριστες εκπλήξεις.

Στη συζήτηση για την κατάκτηση της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό. Συγκεκριμένα, το 46,7% των GMs εκτιμά ότι η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα φτάσει μέχρι την κορυφή. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 26,7%, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 20%.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν το ερώτημα αφορά την παρουσία στο Final Four. Εκεί ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει το απόλυτο 100% των επιλογών, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 86,7%. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο 76,3%, η Φενέρμπαχτσε στο 66,7%, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Ντουμπάι με 46,7%.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στην πρόβλεψη για τον MVP της σεζόν. Ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων με 40%, ενώ αμέσως μετά συναντάμε τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Γιαν Μοντέρο, ο οποίος συγκέντρωσε το 26,7% των ψήφων.

Οι GMs κλήθηκαν επίσης να ξεχωρίσουν τις ομάδες που μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες και να αποτελέσουν τις εκπλήξεις της χρονιάς. Ζάλγκιρις και Μακάμπι μοιράζονται την πρώτη θέση με ποσοστό 26,7%, ενώ η Ντουμπάι BC ακολουθεί με 13,3%.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις σχετικά με τον παίκτη της EuroLeague που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κάνει το επόμενο βήμα προς το NBA. Ο Γιαν Μοντέρο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία με 53,3%, ενώ δεύτερος βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν με 13,3%.