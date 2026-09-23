Ήδη 11 ποδοσφαιριστές της Γιουβέντους έχουν τεθεί νοκ άουτ σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν. Αυτή τη στιγμή 7 παραμένουν εκτός δράσης, και για ορισμένους ο χρόνος αποθεραπείας αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλος.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί ή πρόκειται να χαθούν περισσότερα από 150 παιχνίδια λόγω των τραυματισμών των 11 παικτών της Γιουβέντους. Οι πολλοί μυϊκοί και αρθρικοί τραυματισμοί έχουν αρχίσει να επηρεάζουν σημαντικά την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες αναγκάζεται να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό νεαρούς ποδοσφαιριστές της Next Gen, προκειμένου να συμπληρώνει τον πάγκο.

Οι 11 παίκτες της Γιουβέντους που έχουν αντιμετωπίσει τουλάχιστον ένα πρόβλημα τραυματισμού από την αρχή της σεζόν είναι αρκετοί. Οι πιο «τυχεροί» μέχρι στιγμής ήταν οι Γκάτι και Σαρ, οι οποίοι απουσίασαν μόλις σε ένα παιχνίδι. Ο αμυντικός αντιμετώπισε τις συνέπειες ενός διαστρέμματος στον αστράγαλο, το οποίο υπέστη σε σύγκρουση με έναν οπαδό κατά τη διάρκεια εισβολής στον αγωνιστικό χώρο σε εσωτερικό φιλικό παιχνίδι. Ο Σαρ, από την άλλη, είχε καθυστερημένη προετοιμασία εξαιτίας προηγούμενου τραυματισμού που είχε υποστεί στην Τότεναμ.

Ο ΜακΚένι έχασε τρία παιχνίδια λόγω μυϊκής κόπωσης, ενώ ο Καμπιάσο αναμένεται να απουσιάσει συνολικά από τέσσερα παιχνίδια. Ο Ιταλός αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή, αφού ξεπεράσει το διάστρεμμα στον αστράγαλο που υπέστη απέναντι στην Πάρμα.

Έτσι, επτά ποδοσφαιριστές παραμένουν αυτή τη στιγμή εκτός, με μόνο έναν από αυτούς να αναμένεται να επιστρέψει σύντομα. Πρόκειται για τον Χουάν Καμπάλ, ο οποίος βρίσκεται εκτός από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω «χαμηλού βαθμού τραυματισμού του ημιτενοντώδους μυός στον αριστερό μηρό». Έχει ήδη χάσει τέσσερα παιχνίδια – τρία στο πρωτάθλημα και ένα στο Europa League – και αναμένεται να χάσει ακόμη δύο, ένα σε κάθε διοργάνωση.