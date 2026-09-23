Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση, πριν ολοκληρωθεί το παράθυρο για τους ελεύθερους παίκτες. Στην αγορά υπάρχουν αρκετές αξιόλογες επιλογές, μεταξύ των οποίων οι Γκερέιρο, Μαχρέζ, Ζαχά, Γιανουζάι και Σάντσο, όμως τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν ακόμη και στα άκρα της επίθεσης, ωστόσο μια τέτοια προσθήκη σε αυτό το χρονικό σημείο κρύβει σημαντικό ρίσκο. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία με ομάδα θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας.

Ο Αλγκουαθίλ αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και τις επιλογές που υπάρχουν στην αγορά, με την τελική απόφαση να αναμένεται μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε θα ξεκαθαρίσει αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για ακόμη μία μεταγραφή.