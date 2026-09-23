Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, καθώς ολοκληρώθηκε στο Μπουένος Άιρες η διαδικασία των μαρτυρικών καταθέσεων.

Τελευταίος κατέθεσε ο Πάμπλο Φεράρι, ιατροδικαστής του νευροχειρουργού Λεοπόλντο Λούκε, ο οποίος είχε χειρουργήσει τον Μαραντόνα και είχε αναλάβει τον συντονισμό του ιατρικού προσωπικού κατά την περίοδο που ο Αργεντινός θρύλος βρισκόταν στο σπίτι του.

Ο Φεράρι αμφισβήτησε την εκδοχή περί παρατεταμένης αγωνίας πριν από τον θάνατο του Μαραντόνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό αιφνίδιο.

«Ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος», δήλωσε ο Φεράρι, υποστηρίζοντας ότι μια αναπαράσταση έρχεται σε αντίθεση με τη μαρτυρία των ειδικών της εισαγγελίας.

«Ο Μαραντόνα υπέστη καρδιακή προσβολή, αρρυθμία και οξύ πνευμονικό οίδημα, τα οποία τελικά τον προκάλεσαν ασφυξία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον που πάσχει από οξύ πνευμονικό οίδημα να περνάει ώρες ασφυξίας. Αυτό το χρονικό διάστημα ήταν εξαιρετικά σύντομο. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, από ιατρικής-επιστημονικής άποψης, ότι υπέστη πολλές ώρες αγωνίας. Ήταν ένα ξαφνικό γεγονός», επέμεινε ο εμπειρογνώμονας.

Η θέση της εισαγγελίας

Η εισαγγελική πλευρά παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για τις τελευταίες στιγμές του Μαραντόνα. Σύμφωνα με τη θέση της, ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αργεντινής υπέστη μια παρατεταμένη περίοδο αγωνίας πριν από τον θάνατό του, ενώ παράλληλα αμφισβητείται η ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Φεράρι αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ο Μαραντόνα να είχε προσβληθεί από Covid-19, δεδομένου ότι ο θάνατός του σημειώθηκε εν μέσω της πανδημίας.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πέθανε από Covid. Ο θάνατος του Μαραντόνα συνέβη στο αποκορύφωμα της πανδημίας. Πιστεύω ότι ήταν μεθοδολογικό λάθος που δεν πραγματοποιήθηκε το τεστ».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτικών εναγομένων στη δίκη.

Στην τελική ευθεία η διαδικασία

Με την ολοκλήρωση των μαρτυρικών καταθέσεων, η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο των τελικών αγορεύσεων.

Το δικαστήριο όρισε την 29η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία έναρξης των τελικών αγορεύσεων, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Αρχικά θα τοποθετηθούν η εισαγγελία και η υπεράσπιση, ενώ στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελικές τους αγορεύσεις, πριν από την έκδοση της απόφασης και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.