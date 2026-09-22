Ο Εμπάι Εντιάι συστήθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media και αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ, επιλέγοντάς τον ως τον αγαπημένο του θρύλο της ομάδας.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στα πρώτα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», φιλικά και μη, δείχνοντας ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ στη διάρκεια της σεζόν.

Ο Εντιάι προσαρμόζεται συνεχώς στους πρωταθλητές Ευρώπης και είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media για να συστηθεί στον κόσμο, μιλώντας για το μπασκετικό είδωλό του, το αγαπημένο του φαγητό, τον αγαπημένο του τραγουδιστή αλλά και για τον αγαπημένο του θρύλο.