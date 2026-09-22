Ο Εμπάι Εντιάι συστήθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media και αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ, επιλέγοντάς τον ως τον αγαπημένο του θρύλο της ομάδας.
Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στα πρώτα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», φιλικά και μη, δείχνοντας ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ στη διάρκεια της σεζόν.
Ο Εντιάι προσαρμόζεται συνεχώς στους πρωταθλητές Ευρώπης και είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ στα social media για να συστηθεί στον κόσμο, μιλώντας για το μπασκετικό είδωλό του, το αγαπημένο του φαγητό, τον αγαπημένο του τραγουδιστή αλλά και για τον αγαπημένο του θρύλο.
Meet Mbaye Ndiaye, one of the New Faces of Olympiacos!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 22, 2026
Get to know him a little better 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/wBwGsepoLN