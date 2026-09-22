Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League συνεδρίασε με θέματα τα τηλεοπτικά δικαιώματα και πέρασε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη ώστε να υπάρξει κεντρική διαχείριση, καθώς απορρίφθηκε αυτή του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο Αλαφούζος, ως πρόεδρος της Λίγκας, είχε προτείνει διαίρεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων διά 14 από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά τελικά αυτό δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία καθώς καμία ομάδα δεν ήταν υπέρ.

Αυτό με το οποίο συμφωνούσαν οι ομάδες ήταν η πρόταση Μαρινάκη, η οποία πέρασε παμψηφεί, για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (Deloitte) σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων.

Όλες οι ομάδες, τέλος, ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια.