Εκνευρισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στην ΑΕΚ για το κλίμα που πάει να δημιουργηθεί. Οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν ανακοίνωση για όσα έγιναν στον Βόλο επειδή βλέπουν ότι είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια να υποδειχθούν σαν ευνοημένοι από τη διαιτησία. Αυτό λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια και γι’ αυτό προχώρησαν σε ανακοίνωση, ενώ επισημαίνουν και φάσεις στον ίδιο αγώνα στις οποίες δεν δόθηκε μεγάλη σημασία. Όπως, για παράδειγμα, το πέναλτι που δεν υποδείχθηκε για χέρι σε σουτ του Μάνταλου ή η δεύτερη κίτρινη κάρτα που έπρεπε να είχε πάρει ο Μεντίλ πολύ πριν τις καθυστερήσεις. Στην Ένωση κατάλαβαν ότι φέτος θα είναι… πόλεμος το πρωτάθλημα και αποφάσισαν να απαντήσουν γιατί ξέρουν ότι με τη διακοπή του πρωταθλήματος το θέμα διαιτησία θα «παίξει» πολύ.

Η πρώτη «νίκη»

Πολύ πιο ήρεμος είναι ο Λίσι πλέον, λένε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που πέρασε. Το ξεκίνημα του Ιταλού προπονητή στον ΠΑΟΚ ήταν το πιο δύσκολο που θα μπορούσε να φανταστεί, με την πώληση του Κωνσταντέλια, τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, το κλίμα κατά του Σαββίδη που προσπάθησαν και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι. Ο Λίσι όμως, αν και άπειρος, διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση. Άλλαξε τα πλάνα του, δούλεψε με τους παίκτες του, προσπάθησε να βάλει τις μεταγραφές στην ομάδα όσο πιο γρήγορα γινόταν και μετά τη νίκη στο Αγρίνιο εξασφάλισε ηρεμία για αυτή την πρώτη διακοπή της σεζόν. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο αυτό μέχρι και πριν δύο εβδομάδες, ο Ιταλός όμως πέτυχε μια πρώτη «νίκη».

Το επόμενο βήμα του Μυστακίδη

Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ ο Μυστακίδης ετοιμάζεται να στείλει και νέα μηνύματα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ο δικέφαλος του βορρά αγόρασε από τους πράσινους τον Όσμαν και θέλει να πάρει από τους ερυθρόλευκους τον Ντόρσεϊ, ως ελεύθερο, το καλοκαίρι του 2027. Το επόμενο βήμα, λένε στη συμπρωτεύουσα, θα είναι το να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ παίκτες που θα αποτελούν μεταγραφικούς στόχους των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έτσι θα στείλει σε όλους το μήνυμα ο Μυστακίδης, όχι μόνο στους αντιπάλους του αλλά και στους παίκτες και τους μάνατζερ, ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Ότι υπάρχει νέος… σερίφης στην πόλη, έτοιμος και ικανός για τα πάντα. Και όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στο μπάσκετ προειδοποιούν από τώρα για απίθανα deals το καλοκαίρι του 2027.

Όλα καλά με Ναν

Κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον Ναν, όπως διευκρινίζουν στον Παναθηναϊκό, με αφορμή φήμες που κυκλοφόρησαν στα social media. Η φωτογραφία της ομάδας χωρίς τον Αμερικανό και η παραμονή του στις ΗΠΑ όλο αυτό το διάστημα είχε ως αποτέλεσμα, ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, να κυκλοφορήσουν διάφορα. Οι πράσινοι όμως ξεκαθαρίζουν πως ποτέ δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα και ο παίκτης αναμένεται την Τετάρτη (23/9) στην Αθήνα, αν και δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί. Όσο για τον λόγο που παρέμεινε στις ΗΠΑ, ήταν η εντολή των γιατρών, οι οποίοι δεν τον άφησαν να μπει στο αεροπλάνο για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, έχοντας κάνει χειρουργική επέμβαση. Έπρεπε να περάσει ένα διάστημα για να είναι ασφαλές το υπερατλαντικό ταξίδι.

Η περίπτωση του Αθανασίου

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν στον Ολυμπιακό τα παιχνίδια του ΟΦΗ, όχι μόνο για τον Νους. Στους Κρητικούς είναι και ο Αθανασίου ως δανεικός από τους ερυθρόλευκους και τα πηγαίνει εξαιρετικά, βάζοντας και γκολάρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Με δεδομένο ότι στη θέση του αριστερού μπακ ο Ολυμπιακός δεν είναι καλυμμένος 100%, δεν έχει δηλαδή κάποιον παίκτη που αποδεδειγμένα κάνει τη διαφορά και έχει εξασφαλισμένη θέση βασικού, στον Πειραιά έχουν πάντα στο μυαλό τους τον Αθανασίου και δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για την επιστροφή του τον Ιανουάριο. Όπως και να ‘χει, ό,τι απόφαση παρθεί, θα παρθεί από κοινού με τον ΟΦΗ, με τον οποίο οι Πειραιώτες έχουν εξαιρετικές σχέσεις και θέλουν να συνεχιστεί αυτό.