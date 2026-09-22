Νέο πολυετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ θα υπογράψει ο Μικέλ Αρτέτα, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν προφορικά για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε το 2019 τους «κανονιέρηδες» και είναι αυτός που τους έκανε ξανά πρωταθλητές Αγγλίας, την περασμένη σεζόν, οδηγώντας τους παράλληλα και στον τελικό του Champions League.

Οι Λονδρέζοι έχουν μεταμορφωθεί υπό τον Αρτέτα και η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε καθώς τον έπεισε να πει το «ναι» για την ανανέωση του συμβολαίου του, συνεχίζοντας τη δουλειά του με στόχο και νέους τίτλους εντός και εκτός συνόρων.

Η συμφωνία προβλέπει πολυετές συμβόλαιο, πράγμα που σημαίνει πως ο Ισπανός θα συμπληρώσει και θα ξεπεράσει τα 10 χρόνια στον πάγκο της Άρσεναλ, με σημαντική αύξηση στις ετήσιες απολαβές, οι οποίες αυτή τη στιγμή φτάνουν στα 10 εκατ. λίρες, συν μπόνους.