Αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό έκανε η Stoiximan Basketball League ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στο παράδειγμα που θα πρέπει να δίνουν οι παίκτες.

Ο Σέρβος τεχνικός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη GBL έπειτα από απουσία 14 χρόνων και μιλώντας στο σχετικό αφιέρωμα αναφέρθηκε τόσο στο επίπεδο του πρωταθλήματος όσο και στους παίκτες.

«Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ θα το απολαύσουν. Ο στόχος μας δεν αλλάζει καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάντοτε μια ομάδα που θέλει να είναι στη θέση που οι άνθρωποί μας περιμένουν από εμάς. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε τελικά να φτάσουμε εκεί», είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς και συνέχισε.

«Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές, πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το καθετί άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε, ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο».