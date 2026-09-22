Ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας στον σύλλογο όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα πριν ανοίξει τον δρόμο του στη Γερμανία.

Ο Κώστογλου, γεννημένος το 2009, αποτελεί πλέον μέλος του «ασπρόμαυρου» οργανισμού, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό διάστημα και έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β, με τον αρχικό σχεδιασμό να προβλέπει τη συμμετοχή του στη Superbet League 2.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή, ωστόσο, έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για μια επιστροφή. Ο Κώστογλου είχε φορέσει τη φανέλα των τμημάτων υποδομής του ΠΑΟΚ από πολύ μικρή ηλικία, όταν ήταν μόλις επτά ετών. Τότε έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία του Δικεφάλου και συνυπήρξε με αρκετά παιδιά της ίδιας γενιάς, πριν η οικογένειά του μετακομίσει στη Γερμανία.

Εκεί συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ντόρτμουντ, ενός από τα σημαντικότερα περιβάλλοντα ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη. Η παρουσία του στη γερμανική ομάδα αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μέχρι τώρα διαδρομή του, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και στον σύλλογο από όπου ξεκίνησε.

Η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, επομένως, δεν είναι απλώς μια μεταγραφική κίνηση για το μέλλον. Είναι η συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από τη Γερμανία και πλέον επιστρέφει στην αφετηρία της, με τον Κώστογλου να καλείται να κάνει το επόμενο βήμα μέσα από την ομάδα Β.

Στον ΠΑΟΚ βλέπουν στο πρόσωπό του μια επένδυση με προοπτική. Η ηλικία του, η εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει σε ένα απαιτητικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον όπως αυτό της Γερμανίας και η παρουσία του στις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας συνθέτουν ένα προφίλ που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο Κώστογλου βρίσκεται στον σχεδιασμό της Εθνικής Ελλάδας Κ17 ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο.