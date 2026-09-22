Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη League A του Nations League, με την πρεμιέρα να την βρίσκει αντιμέτωπη με τη Σερβία εκτός έδρας, στις 24 Σεπτεμβρίου (21:45).

Το έργο της «γαλανόλευκης» μόνο εύκολο δεν θεωρείται, καθώς στον ίδιο όμιλο βρίσκονται ακόμη η Γερμανία και η Ολλανδία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο, μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο να διεκδικήσει τις πιθανότητές της απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και να κυνηγήσει την καλύτερη δυνατή θέση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις του Football Meets Data για την τελική κατάταξη του ομίλου. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, η Ελλάδα προβλέπεται να ολοκληρώσει την προσπάθειά της στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 6,4 X points. Πολύ κοντά βρίσκεται η Σερβία, η οποία υπολογίζεται στους 6,2 X points.

Στην κορυφή των σχετικών εκτιμήσεων βρίσκεται η Ολλανδία με 11 X points, ενώ δεύτερη κατατάσσεται η Γερμανία με 9,6.

Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, η τρίτη θέση δεν θα σημαίνει απευθείας παραμονή στην κορυφαία κατηγορία. Η Ελλάδα θα χρειαστεί να συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου-παραμονής, προκειμένου να διεκδικήσει τη θέση της στη League A.

Το ίδιο μοντέλο αποτυπώνει και τις πιθανότητες της Εθνικής για κάθε πιθανή θέση στον όμιλο. Η τέταρτη θέση εμφανίζεται ως το πιθανότερο αποτέλεσμα, με ποσοστό 41%, ενώ ακολουθεί η τρίτη θέση με 32%. Οι πιθανότητες για τη δεύτερη θέση υπολογίζονται στο 18,5%, ενώ για την κατάκτηση της κορυφής του ομίλου φτάνουν στο 7,7%.

Οι αριθμοί αποτελούν φυσικά εκτιμήσεις του συγκεκριμένου μοντέλου και όχι προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Η πρώτη απάντηση θα δοθεί στον αγωνιστικό χώρο, με την Ελλάδα να ξεκινά την προσπάθειά της απέναντι στη Σερβία.