Μία εξαιρετικά σπάνια συγκυρία έφερε τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπο με ένα διπλό πρόβλημα τραυματισμών στην ίδια αναμέτρηση. Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα αποχώρησαν από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έχοντας υποστεί εξάρθρωση ώμου, με τους δύο ποδοσφαιριστές να τίθενται πλέον υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μάλιστα, οι δύο τραυματισμοί σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 25 αγωνιστικών λεπτών, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κατάσταση για τον «Δικέφαλο». Το κοινό πρόβλημα, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι δύο περιπτώσεις είναι ίδιες. Διαφορετικό είναι το ιστορικό του κάθε παίκτη, διαφορετικές και οι απαιτήσεις της θέσης τους.

Ο Τάχα Άλι είχε αντιμετωπίσει ξανά ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό στον ίδιο ώμο. Ο Σουηδός εξτρέμ στάθηκε άτυχος ουσιαστικά από την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στις 23 Ιουλίου, μόλις στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία, αποχώρησε μετά από σύγκρουση με τον Τόμας Κεντζιόρα.

Τότε επιλέχθηκε συντηρητική αντιμετώπιση και ο 28χρονος επέστρεψε στη δράση στις 30 Αυγούστου, αγωνιζόμενος απέναντι στον Ατρόμητο. Η νέα εξάρθρωση, όμως, στον ίδιο ώμο επαναφέρει τον προβληματισμό και δημιουργεί ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα για τον ίδιο, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και τον Αλέσιο Λίσι.

Η περίπτωση του Γίρι Παβλένκα είναι διαφορετική, καθώς ο Τσέχος τερματοφύλακας δεν είχε αντίστοιχο ιστορικό τραυματισμού. Η θέση του, όμως, κάνει την κατάσταση εξίσου απαιτητική, αφού η πλήρης λειτουργικότητα των χεριών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν τερματοφύλακα.

Και στους δύο ποδοσφαιριστές έγινε ανάταξη του ώμου στα αποδυτήρια, μια άμεση λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Δεν αποτελεί, ωστόσο, οριστική απάντηση στο ζήτημα. Ειδικά σε έναν αθλητή που πρέπει να αγωνίζεται χωρίς περιορισμούς και χωρίς τον διαρκή φόβο μιας νέας υποτροπής.

Οι μαγνητικές τομογραφίες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν την Τρίτη αναμένεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση και των δύο. Παράλληλα, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τα ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν στην επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Στον «Δικέφαλο» περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς ενδεχόμενη απουσία των δύο παικτών θα δημιουργούσε σημαντικά κενά στο ρόστερ. Κάτω από τα δοκάρια θα έμεναν οι Τσιφτσής και Μοναστηρλής, ενώ για το αριστερό άκρο της επίθεσης οι διαθέσιμες επιλογές θα περιορίζονταν στους Τάισον και Σορετίρε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026.