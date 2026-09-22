Η πρώτη περίοδος του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα η πρόσληψή του, στις 10 Σεπτεμβρίου, μέχρι και το νικηφόρο πέρασμα από τη Λιβαδειά με το γκολ του Σάλιακα στο 92ο λεπτό, ο 55χρονος Βάσκος έχει προλάβει να βιώσει σχεδόν κάθε πιθανό συναίσθημα.

Με μόλις δύο προπονήσεις πριν από το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, ο νέος τεχνικός μπήκε κατευθείαν στα δύσκολα. Η ήττα από τους Κρητικούς αποτέλεσε ένα άσχημο ξεκίνημα, όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική. Οι «Ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν, νίκησαν με ανατροπή τη Γιαγκελόνια και πήραν ένα δραματικό διπλό στη Λιβαδειά, παραμένοντας κοντά στην κορυφή μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Ο Αλγουαθίλ παρέλαβε μια ομάδα που είχε ήδη παρουσιάσει επιθετικές δυσκολίες και δεν έβγαζε πλέον στο γήπεδο με την ίδια συνέπεια τις αρχές που είχε θέσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, είχε να διαχειριστεί ένα ρόστερ με αρκετές νέες προσθήκες, γεγονός που κάνει απαραίτητο τον χρόνο για να δημιουργηθεί η απαιτούμενη αγωνιστική χημεία.

Μέσα σε ένα τόσο μικρό διάστημα, επομένως, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Ωστόσο, οι πρώτες διαφορές είναι ήδη ορατές.

Τα κοινά σημεία με τον Μεντιλίμπαρ

Ένα στοιχείο που φαίνεται να ενώνει τους δύο προπονητές είναι η διαχείριση του ρόστερ και η προσπάθεια να παραμένουν όλοι σε εγρήγορση. Ο Μεντιλίμπαρ δεν αποκάλυπτε εύκολα τα αγωνιστικά του πλάνα στις προπονήσεις και ο Αλγουαθίλ ακολουθεί μέχρι στιγμής παρόμοια τακτική.

Παράλληλα, ο νέος τεχνικός έχει δείξει από την πρώτη στιγμή διάθεση για άμεση επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές του. Δίνει έμφαση στην ψυχολογία, θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλοι υπολογίζονται και μέχρι στιγμής το αποδεικνύει και μέσα από το rotation. Συνολικά 21 ποδοσφαιριστές χρησιμοποιήθηκαν στα τρία παιχνίδια με ΟΦΗ, Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό.

Όπως και ο προκάτοχός του, έτσι και ο Αλγουαθίλ δεν φαίνεται να φοβάται τις πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην μπάλα

Τακτικά, ο Αλγουαθίλ ξεκίνησε από το 4-2-3-1 που βρήκε στον Ολυμπιακό, όμως κατά τη διάρκεια των αγώνων το σχήμα μετασχηματίζεται σε 4-1-4-1 ή 4-3-3. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα δείχνει πως το 4-1-4-1 αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θέλει να οικοδομήσει τη δική του εκδοχή του Ολυμπιακού.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τον τρόπο ανάπτυξης. Εκεί όπου ο Μεντιλίμπαρ προτιμούσε περισσότερο το άμεσο παιχνίδι και τις γρήγορες μεταβάσεις, ο Αλγουαθίλ δείχνει να ζητά μεγαλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στο έδαφος. Κοντινές πάσες, γρήγορες συνεργασίες, τριγωνικές σχέσεις και κάθετες μεταβιβάσεις αποτελούν στοιχεία που θέλει να προσθέσει στο παιχνίδι της ομάδας.

Παράλληλα, επιδιώκει περισσότερους παίκτες μέσα και γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Η ανάπτυξη ξεκινά από την άμυνα και δεν βασίζεται τόσο στις βαθιές μεταβιβάσεις των στόπερ ή του τερματοφύλακα.

Στο κομμάτι της πίεσης, πάντως, οι δύο προπονητές έχουν αρκετά κοινή φιλοσοφία. Αμφότεροι θέλουν να πιέζουν ψηλά και να δυσκολεύουν τον αντίπαλο από την πρώτη του πάσα, με τον Αλγουαθίλ να δείχνει ιδιαίτερα απαιτητικός σε αυτό το στοιχείο, όπως φάνηκε και απέναντι στη Γιαγκελόνια.